Ирландия оказалась лидером в Европе по использованию искусственного интеллекта в компаниях 11.05.2021, 15:45

В среднем в ЕС искусственный интеллект используют 7% компаний.

Ирландия оказалась лидером среди стран Евросоюза по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в компаниях.

23% ирландских компаний используют ИИ, пишет «Европульс».

Другими странами ЕС с широким распространением технологий ИИ в компаниях оказались Мальта (19%), Финляндия (12%) и Дания (11%).

Меньше всего ИИ применяют компании в Латвии (2%), Словении, Венгрии, Кипре (по 3%) и Польше (4%).

В среднем в ЕС искусственный интеллект используют 7% компаний с численностью сотрудников не менее 10.

Чаще всего европейские компании применяют ИИ в машинном обучении для внутреннего анализа больших данных, а также в создании и работе сервисов с чат-ботом для общения с клиентами. Кроме того, компании используют сервисных роботов для повторяющихся задач — например, для сортировки товаров на складе или помощи в пунктах оплаты.

Евросоюз ранее объявил о запрете тех видов ИИ, которые манипулируют человеческим сознанием, так как они представляют угрозу жизни и правам людей. В том числе будут запрещены игрушки, использующие голосовые подсказки и поощряющие опасное поведение несовершеннолетних (в частности, призывающие к самоубийству или хулиганству).

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