Турция отменила ПЦР-тесты на коронавирус для туристов из 16 стран
- 11.05.2021, 20:49
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Есть ли в списке Беларусь?
Турция с 15 мая отменит обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус по приезде в страну для путешественников из 16 государств. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Турции.
Беларусь не вошла в список стран, граждане которых смогут посетить популярное курортное направление без ограничений.
Так, согласно письму, направленному в МИД Турции, с середины мая такая возможность предоставляется жителям Китая, в том числе Гонконга и Тайваня, Вьетнама, Австралии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Люксембурга, Украины, Сингапура, Эстонии, Таиланда, Великобритании, Израиля, Латвии и Японии.