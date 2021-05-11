Турция отменила ПЦР-тесты на коронавирус для туристов из 16 стран 11.05.2021, 20:49

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Есть ли в списке Беларусь?

Турция с 15 мая отменит обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус по приезде в страну для путешественников из 16 государств. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Турции.

Беларусь не вошла в список стран, граждане которых смогут посетить популярное курортное направление без ограничений.

Так, согласно письму, направленному в МИД Турции, с середины мая такая возможность предоставляется жителям Китая, в том числе Гонконга и Тайваня, Вьетнама, Австралии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Люксембурга, Украины, Сингапура, Эстонии, Таиланда, Великобритании, Израиля, Латвии и Японии.

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