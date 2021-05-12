Евродепутат: С нетерпением жду принятия закона Магнитского, чтобы включить туда Лукашенко 12.05.2021, 7:33

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ПЯТРАС АУШТРЯВИЧЮС

ФОТО: DELFI

Пришло время вводить европейские экономические санкции против режима.

В последнее время с Белорусской АЭС поступает много новостей о так называемых плановых остановках реакторов, несколько недель назад был взломан сайт станции, где появилось сообщение о ее небезопасности. Сайт Charter97.org поговорил с евродепутатом Пятрасом Ауштрявичюсом о том, как Литва и Евросоюз реагируют на подобные сообщения, а также, что ожидать от нового пакета европейских санкций против режима Лукашенко.

- Как в Литве реагирует на новости из Беларуси о неполадках и остановках реактора на БелАЭС?

– Абсолютно негативно, это еще раз подтверждает, что АЭС в Островце небезопасен. Во-первых, как хакеры могут взломать официальный сайт, который должен быть защищен по самым высоким стандартам кибербезопасности? Следовательно, защиты такой нет. Во-вторых, очень беспокоит содержание сообщения (на взломанном сайте был опубликован текст от имени работников станции о ее опасности и возможности серьезной аварии — ред.). Если это правда, а у нас есть основания полагать, что это так, то это сообщение говорит о больших недостатках в безопасности самой станции.

Мы знаем, что АЭС построена ценой безопасности, в Беларуси нет культуры ядерной безопасности. Более того, сильное давление оказывает Российская Федерация, чтобы начать погашение кредитов, потому что станция должна начать работу с экономической точки зрения, приносить доход. Все это приводит к тому, что оператор атомной электростанции находится в таком положении, что ему приходится работать ценой игнорирования мер безопасности.

– Какие шаги были предприняты сегодня на уровне Евросоюза по противодействию Белорусской АЭС? Есть ли в ЕС понимание того, что эта станция представляет опасность не только для Литвы, но и для всей Европы?

– В февральской резолюции говорилось, что АЭС угрожает не только странам региона, таким как Литва или Польша, но и всему европейскому континенту. У нас сложилась сомнительная ситуация с точки зрения Еврокомиссии, которая инициировала стресс-тесты. Там считают, что этого достаточно, однако при этом учитываются лишь частично аспекты ядерной безопасности Островца.

Основное внимание Литва уделяет местоположению АЭС. Это слишком близко к литовской границе и к самому большому городу Литвы, это противоречит «Конвенции ЭСПОО». Белорусские атомщики не завершили никаких публичных слушаний по этому поводу. Недавно они снова попытались что-то подобное инициировать, но это снова было фальшиво. Я видел сообщения о том, что никто не смог задать вопросы. Это абсолютно недопустимо и является нарушением принципа общественных слушаний.

Нет уверенности в конструкции, которая прикрывает ядерный реактор сверху. Она построена только для того, чтобы выдержать крушение небольших самолетов. Не говоря уже о техническом состоянии АЭС.

Хотелось бы добавить, что Международное агентство по атомной энергии лоббируется «Росатомом», который участвовал в строительстве Островца. У меня нет иллюзий, что они действуют необъективно. Эти организации лоббируют не чистую энергию, а ядерную энергетику. Я оставляю за собой право подвергнуть сомнению их объективность, и меня очень беспокоит проникновение сотрудников «Росатома» в эту организацию.

- США восстановили санкции против 9 белорусских нефтехимических предприятий. СМИ уже сообщали, что российские нефтяные компании отказываются в прежнем объеме поставлять сырье в Беларусь в мае. Насколько эффективны санкции США?

- Они эффективны, потому что они настоящие. Такие санкции накладывают ограничения на отдельные предприятия, которые связаны с бюджетом Лукашенко. Я должен признать, что Евросоюз до сих пор не смог придумать пропорциональные санкции. Мы говорим о нашей поддержке, солидарности с Беларусью и оппозицией, но мы должны остановить режим от жестоких действий против собственного народа. Я ценю то, что сделали США, это хороший пример для ЕС.

– Евросоюз планирует ввести 4-й пакет санкций против режима Лукашенко. Чего стоит ожидать белорусам?

– Во время встречи в Европейском совете мы говорили об усилении санкций против режима. Я думаю, это неизбежно. Режим Лукашенко никак не откликнулся на приглашение Светланы Тихановской начать переговоры. Напротив, они начали использовать еще более жестокий набор преследований. Число политзаключенных стремительно растет. Мы такого раньше не видели. Мы не дали четкого сигнала Лукашенко, поэтому нам нужно сделать гораздо больше в этом направлении. Я с нетерпением жду возможности подать заявку на принятие закона Магнитского, чтобы включить туда Лукашенко. Пришло время усилить давление на режим Лукашенко, и у нас нет возможности отказаться от этой стратегии.

– Как вы думаете, какими эффективными инструментами ЕС еще не воспользовался, чтобы привести режим Лукашенко в чувство?

– Представителей режима в санкционном списке должно быть не 86, а больше, особенно со стороны правоохранительных органов, тех, кто несет ответственность за преследование, запугивание людей и совершение преступлений против человечности.

Я считаю, что следует рассмотреть вопрос об экономических санкциях, потому что нет пути вперед, если мы не окажем на режим большего давления с экономической стороны. Для меня неприемлемо, когда компании или люди ищут экономическую выгоду при помощи режима Лукашенко. Это недопустимо, эти предприятия должны быть наказаны.

– Что вы можете посоветовать людям в Беларуси, борющимся за демократию и свободу?

– Мы не можем забыть нашу общую историю, и она начинается с Великого княжества Литовского, когда свобода имела наибольшую ценность. В то время люди вели большую борьбу за защиту своей страны, но они боролись и за свою свободу. Это было нормальное европейское государство. Мы должны понимать, что эти ценности и исторические традиции не исчезли. Если Беларусь хочет, чтобы ее называли европейским государством, она должна основывать свою современную историю на прошлом не только Советского Союза или с 1941 года, но с гораздо более раннего времени.

Мое послание для белорусов такое: всегда есть луч надежды, даже в худших ситуациях или обстоятельствах. Вы никогда не потеряете то, что имеете, и вы должны увидеть это. Мы боролись, нас наказывали, многие страдали, но мы знали, для чего мы это делаем. Это не для лучшего завтрашнего дня, нет, это для лучшего будущего, которое отличается от сегодняшнего.

Мы знали чего хотели – быть нормальной европейской страной, которая политически, экономически и всеми средствами интегрирована в европейскую культуру, а не в евразийскую культуру, основанную на пренебрежении человеческим достоинством, правами и возможностями.

Мы выбрали правильный путь, и я считаю, что наш пример должен вдохновить белорусов, которые так часто бывают в Литве, видят, как мы живем. Это неоспоримые различия экономического, политического и социального развития. Надеюсь, наш практический пример вдохновляет белорусов.

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