11 белорусских проектов попали в список самых перспективных стартапов в регионе 12.05.2021, 12:42

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Решение вынесло жюри международной tech-конференции EMERGE.

Сегодня, 12 мая, стартует международная tech-конференция EMERGE — она пройдет в четвертый раз и завершится 14 мая. В этом году помимо традиционного конкурса питчей EMERGE CHALLENGE оргкомитет конференции при поддержке партнеров предложит инвесторам (и всем, кто интересуется технологиями) EMERGE 100 Report. В этот список самых перспективных компаний в регионе New East (более 20 стран из Центральной и Восточной Европы и СНГ) попали и белорусы, сообщает tut.by.

Какие белорусские стартапы попали в этот список

Итак, в лонг-листе из 100 наименований одиннадцать — родом из Беларуси:

приложение Hypnopedia, которое предназначено для повышения мотивации и улучшения психического здоровья пользователей;

Skinive — мобильное приложение для раннего выявления кожных заболеваний, которое помогает снизить затраты на дальнейшее лечение;

Covid-Ray — сервис, который способен обнаружить даже бессимптомную пневмонию на основе цифрового снимка;

Cleverpoint — инновационная технология на основе виртуальной реальности, которую можно применять для оценки когнитивного состояния и уровня эмоционального стресса в тех сферах, где часто встречается эмоциональная или мыслительная перегрузка, например, у диспетчеров, врачей, спортсменов, программистов и так далее;

Smartymed (выдвигается от Великобритании) — инструмент для визуализации медицинских данных человека, который позволяет врачу как бы «заглядывать внутрь» пациента без хирургического вмешательства. Если точнее, то это XR-платформа для диагностики, лечения (в том числе хирургического), телемедицины и обучения. Продукт позволяет создавать голограммы с тактильной обратной связью и изучать сложные медицинские случаи за пределами хирургического стола и дистанционно, используя инструменты для работы с голограммами. Также это решение помогает обучать студентов и врачей посредством XR-тренингов, а еще проводить операции с большей точностью (надев очки дополненной реальности, хирург проецирует голограммы на тело пациента и видит, где именно лучше сделать надрез и так далее);

TPS — автоматизация заявок на въезд. Если говорить проще, то это инструмент для служб доставки и такси, способный открывать любой тип шлагбаумов или ворот на пути (разумеется, с согласия жильцов);

Cropfleet — агротех-стартап, использующий беспилотные технологии для опрыскивания сельскохозяйственных культур, а также позволяющий собирать данные для разграничения полей и последующего анализа;

стартап OpenBusiness анализирует миллионы транзакций в определенном регионе и открывает пользователям доступ к уникальным данным о розничных продажах конкурентов и лидеров рынка;

EduDo — платформа мобильного обучения с короткими интерактивными образовательными видео, похожими на видео в TikTok и Stories в Instagram, ориентированная на пользователей 12−30 лет;

LeoHome — глобальный зоомаркетплейс с элементами социальной сети; с помощью искусственного интеллекта продукт собирает данные из приютов и помогает найти подходящего питомца на 30% быстрее;

Wizart — инструмент для декора, позволяющий понять, как будут выглядеть отделочные материалы в вашем интерьере в режиме реального времени, при этом сохраняя фотореалистичные перспективы, масштаб и тени;

My Paramedic (зарегистрирован в Германии) — с помощью интеграции с носимыми умными устройствами продукт анализирует жизнедеятельность пациента, учитывая индивидуальные особенности его организма, и прогнозирует возможное ухудшение состояния. Такой инструмент медицинского оповещения помогает сократить количество смертей.

Какие еще стартапы привлекают внимание

Также стоит отметить несколько самых удивительных стартапов EMERGE 100 Report:

Blanc — стартап из России, разработавший футуристичную биоразлагаемую маску на лицо. Защищает от бактерий и вирусов, за счет съемных модулей позволяет экспериментировать с образом, гарантирует полную приватность;

Speedy.Market — стартап из Турции; ультрабыстрый автономный робот для доставки еды из умных вендинговых автоматов. Чтобы сделать заказ, достаточно оставить заявку в мобильном приложении. Робот привезет еду прямо до двери без малейшего контакта с человеком. Что интересно, робот полностью интегрируется с технической инфраструктурой зданий и «самостоятельно» ездит в лифте;

Esper Bionics — разработанная в Украине бионическая рука Esper Hand с интуитивным контролем, который позволяет автоматически распознавать ситуации и в разы быстрее подстраивается под пользователя;

Spacebox — еще один стартап из Украины; платформа для исследования живых организмов на наноспутниках (тип искусственных спутников Земли, имеющих малый вес и размеры). Позволяет проводить длительные и доступные по бюджету эксперименты в космосе.

Для отбора стартапов в этот список использовался скаутинг и рекомендации партнеров EMERGE — ключевых игроков стартап-экосистемы New East. Критерии для включения компании в лонг-лист были следующими: возраст до 3 лет, инвестиции до 3 миллионов долларов, MVP, трекшен, прогресс в течение 2020 года.

Информация о каждой компании бралась из анкеты, включающей более 30 вопросов о проекте и команде: общая информация, основные бизнес-метрики, проблемы, с которыми сталкиваются фаундеры, реализуя свой проект, положительное влияние на общество и мир вокруг.

В итоге более половины лонг-листа составили deep tech стартапы (то есть компании, которые решают серьезные инженерные задачи или используют разработки передовой науки). 54% имеют сильный НИОКР, либо команда тесно сотрудничает с университетами или академиями. 16% имеют патент или иную интеллектуальную собственность, лицензии, и 14% намерены подать заявку на патент.

13 компаний основаны экспертами с ученой степенью или авторами книг (по тематическому профилю стартапа). 24% компаний основаны женщинами.

Для реализации своей идеи большинство участников EMERGE 100 Report используют: Artificial intelligence, Machine Learning, Computer Vision (40%), Big data (16%), AR, XR, VR (9%). 27% работают в сфере Hardware&Robotics.

Среди самых серьезных вызовов во время пандемии коронавируса большинство фаундеров указали: развитие и масштабирование бизнеса, привлечение инвестиций, поиск клиентов и партнеров (когда ваш целевой рынок попросту «заглох»), привлечение и удержание платных клиентов, развитие корпоративной культуры в условиях удаленной работы, донесение идеи стартапа до пользователей. Также стоит упомянуть нестандартную ситуацию, когда членов команды призвали в армию (некоторые стартапы их Армении столкнулись с такой проблемой).

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