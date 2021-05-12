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В России признали нехватку денег на газификацию

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  • 12.05.2021, 19:30
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В России признали нехватку денег на газификацию

В правительстве РФ нехватку оценивают в 700-800 миллиардов рублей.

Российские власти признали, что денег на программу газификации регионов на 2021-2025 годы не хватает. В правительстве РФ нехватку оценивают в 700-800 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Александр Новак, передает ТАСС.

По словам Новака, недостающие средства можно покрыть за счет оптимизации расходов. «Мы смотрим разные варианты, в том числе и оптимизацию расходов, и перераспределение внутри программы газификации», — сказал он. Кроме того, деньги на программу может направить «Газпром» или региональные бюджеты. «Газпром» на реализацию программы газификации на 2021-2024 годы зарезервировал 526 миллиардов рублей, добавил вице-премьер.

В конце апреля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию пообещал россиянам бесплатную газификацию земельных участков. Он поручил правительству разработать соответствующий план.

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