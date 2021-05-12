В деревнях Беларуси перестали включать освещение 12.05.2021, 22:54

иллюстрационное Фото

В связи с отсутствием финансирования.

В деревнях перестали включать освещение в вечернее и ночное время. В Черноборском сельсовете Быховского района сослались на их решение от 12 марта 2021 (на сессии сельского совета «депутатов» решили отключать освещение на весенне-летний период).

В Быховском райисполкоме на письменный запрос ответили, что освещения будет отсутствовать во всех сельских населённых пунктах Быховского района до 15 октября 2021 в связи с отсутствием финансирования.

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