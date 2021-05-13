Ученые обнаружили драгоценности элитного воина, которым две тысячи лет, и узнали неожиданную тайну 13.05.2021, 8:18

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иллюстрационное фото

Раскопки проводились на территории древнеримского города Геркуланум.

Один из скелетов, которые были обнаружены в 1980-х годах на территории древнеримского города Геркуланум, принадлежал солдату из спасательной группы, которая помогала людям эвакуироваться во время извержения вулкана Везувий.

Как пишет ANSA, об этом заявил археолог Франческо Сирано, который руководит раскопками.

Всего здесь нашли 140 скелетов, захороненных на глубине 20 метров под вулканическими осадками.

Скелет под номером 26 принадлежал мужчине 40-45 лет, который был в хорошей физической форме. Он умер в результате падения на землю от взрывной волны.

Эти солдаты служили личной охраной императоров, а также разведчиками военной группы.

При нем были найдены серебряные и золотые монеты, украшенный драгоценностями пояс и меч с рукоятью из слоновой кости. Это все говорит, что он был воином, которые занимались эвакуацией населения Помпей и близлежащих городов.

Отметим, что извержение вулкана в Помпеях произошло в 79 году нашей эры. Оно полностью уничтожило древнеримский город, в котором тогда жили около 13 тысяч человек.

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