Белорусы Вроцлава вышли на акцию в поддержку активистов «Европейской Беларуси» и Павла Северинца
- 13.05.2021, 8:56
Герои Беларуси должны знать, что лучшие времена скоро наступят.
Белорусы Вроцлава вышли на акцию в поддержку активистов «Европейской Беларуси», Павла Северинца и всех героев, которые сейчас нуждаются в нашей солидарности, сообщает ТГ-канал «Баста!».
«Главной темой акции был судебный процесс, который начнется 14 мая и затронет так называемое “студенческое дело”.
В Могилеве началось дело над Павлом Северинцем и активистами «Европейской Беларуси». Выражаем свою поддержку узникам!
Также на акции был упомянут и Сергей Верещагин, который находится за решеткой и требует медицинской помощи, которую ему не оказывают.
Закончилась акция минутой молчания, как напоминание, что прошло полгода со дня убийства Романа Бондаренко.
Верим в лучшие времена и надеемся, что пытки в Беларуси скоро закончатся!», — рассказали участники акции.