Белорусы Вроцлава вышли на акцию в поддержку активистов «Европейской Беларуси» и Павла Северинца 13.05.2021, 8:56

Герои Беларуси должны знать, что лучшие времена скоро наступят.

Белорусы Вроцлава вышли на акцию в поддержку активистов «Европейской Беларуси», Павла Северинца и всех героев, которые сейчас нуждаются в нашей солидарности, сообщает ТГ-канал «Баста!».

«Главной темой акции был судебный процесс, который начнется 14 мая и затронет так называемое “студенческое дело”.

В Могилеве началось дело над Павлом Северинцем и активистами «Европейской Беларуси». Выражаем свою поддержку узникам!

Также на акции был упомянут и Сергей Верещагин, который находится за решеткой и требует медицинской помощи, которую ему не оказывают.

Закончилась акция минутой молчания, как напоминание, что прошло полгода со дня убийства Романа Бондаренко.

Верим в лучшие времена и надеемся, что пытки в Беларуси скоро закончатся!», — рассказали участники акции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.