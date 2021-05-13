Китай вкладывает $29 миллиардов в главного конкурента «Газпрома» 1 13.05.2021, 9:01

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В проекте участвуют также компании из Катара.

Компании из Катара и Китая ведут переговоры о партнерстве по вопросу расширения Северного месторождения - крупнейшего в мире проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в среду сообщает газета Gulf News (перевод — finanz.ru).

По информации издания, переговоры ведутся между катарской нефтегазовой корпорацией Qatar Petroleum и китайскими нефтегазодобывающим гигантом PetroChina и нефтехимической корпорацией Sinopec.

Инвестиции в расширение проекта в Катаре оцениваются в 28,7 млрд долларов. Отмечается, что китайские компании могут принять участие в расширении в обмен на долю в СПГ-проекте.

Доказанные запасы природного газа Катара - 23,9 трлн куб. м, что составляет 12% всех мировых запасов (200 трлн куб. м). По этому показателю Катар занимает второе место в ОПЕК и третье место в мире после России и Ирана. Крупнейшие запасы газа сосредоточены в Северном месторождении и оцениваются примерно в 14 трлн куб. м.

В марте Sinopec и Qatar Petroleum подписали долгосрочное соглашение о купле-продаже 2 млн тонн СПГ в год. Сделка заключена на десять лет. Долгосрочное соглашение о поставках СПГ стало первым для Sinopec.

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