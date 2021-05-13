Белорусы Германии: Надеемся нашими проектами и связями дать людям в Беларуси возможность не сдаваться 1 13.05.2021, 9:30

Акция солидарности с белорусами. Бремен. 2020 год.

Фото из собственного архива

Представители диаспоры рассказали о своих планах и солидарности.

Белорусская диаспора в Германии помогает пострадавшим от насилия и сотрудничает с некоммерческими организациями в Беларуси, а также работает над тем, чтобы белорусская повестка не исчезала из деятельности государственных учреждений, помогает МИД Германии разрабатывать программы поддержки, сообщает «Белсат».

Представительницы диаспоры рассказали нам, как люди, которые друг друга не знали, стали активными участниками социальных процессов и серьезною силой, влияющей на политику Германии.

Все началось стихийно

Юлия Соловьева из Минска давно живет в немецком Бремене. По образованию– культуролог, в своем городе стало одной из основательниц Комитета солидарности с Беларусью, а также она вице-председатель общенемецкого объединения белорусов «Razam».

Юлия Соловьева.

Фото из собственного архива

Юлия уехала в Германию в 2002 году, так как работать культурологом на родине было слишком сложно:

«Я сохраняла связь с белорусскими коллегами, друзьями и продолжала следить за политической ситуацией в Беларуси. Но летом уровень репрессий и насилия в ответ на нормальное самовыражение белорусского народа поразил меня, как и многих других. Я поняла, что можно делать, как помочь. Все началось с активизма и акций здесь, в Бремене».

Однажды Юлины друзья через Telegram показали ей, как жители Серебрянки вышли на протест: «Ты сидишь здесь, а твоя семья просто выносит телефон на балкон – и ты слышишь эти взрывы и крики. Это было очень эмоционально».

Акция солидарности с белорусами. Бремен. 2020 год.

Фото из собственного архива Адели Реут

«Первый раз мы собрались очень спонтанно, – вспоминает художница Адель Реут. – А тут, чтобы провести митинг, ты должен заранее подать заявку. Когда мы подали фактически сегодня на сегодня, обычное место для митингов было занято. И нам предложили маленький участок тротуара на пересечении трамвайных рельсов. Было очень жарко, мы приносили воду, чтобы обливаться и как-то выдержать. И мы стояли на той «сковороде» сочувствия и физического сопереживания. Именно в тот день белорусы Бремена встретились и увидели друг друга. Этот момент сплотил нас здесь. Вся диаспора объединилась».

Адель Реут.

Фото из собственного архива

Адель отметила, что большую роль сыграла языковая составляющая, теперь будто стало «позволено говорить по-русски»: «Раньше было такое ощущение, что если ты не разговариваешь по-белорусски, то ты якобы недостаточно белорус. А если ты живешь за границей, то на самом деле сложно сохранить язык. Через 10 лет, если не с кем разговаривать, ты просто теряешь его. Теперь стало уместным говорить на каком угодно языке, лишь бы ты был, лишь бы ты что-то делал. Я думаю, что как минимум в этом мы уже победили.

Поскольку белорусы в Беларуси помогли белорусам за границей стать нацией».

От митингов на улицах к комитету

Юлия и Адель рассказали, что диаспора объединялась в каждой земле по-разному, со своей историей. А начало можно отсчитывать еще с довыборного периода.

«В Берлине – наше консульство, и перед выборами мы начали узнавать, кто едет голосовать, как можно наблюдать за выборами, хотим ли мы контролировать, чтобы посольство все правильно посчитало. Это происходило в Telegram, и люди становились в очереди, чтобы проголосовать. «Razam» возникло в день выборов, 9 августа», – вспоминает Юлия.

Акция солидарности с белорусами. Бремен. 2020 год.

Фото из собственного архива

На акции и митинги в Бремене начали приходить государственные чиновники и представители партий. Их заинтересовали и взволновали белорусские события.

«Мы поняли, что немцам это интересно и существенно, мы остаемся с ними в диалоге, начали приглашать журналистов, партии. Мы стали профессионализировать наши усилия. И у нас получился такой оргкомитет, в котором были не только белорусы, но и немцы, с которыми можно было сесть и обсудить формат действий, как лучше помочь беженцам, как поддерживать нашу повестку, как организовать белорусов и как немцы могут нам помочь. Из этого вырос наш Бременский комитет, который занимается несколькими проектами», – рассказала Юлия.

Акция солидарности с белорусами. Бремен. 2020 год.

Фото из собственного архива

«Сначала нас критиковали, мол, где тот Бремен, чего вы там выходите. А из Беларуси писали: «Благодарим, это для нас очень важно». На митинг пришел мэр и представители всех партий, затем в двух университетах начали обсуждать стипендии для отчисленных из белорусских вузов студентов, помогали деньгами, помогали беженцам, начали готовить фестиваль белорусской культуры», – подчеркнула Адель.

Показать немцам, что белорусы – адекватные европейские люди

По словам художницы, фестиваль белорусской культуры – это не просто посмотреть картинки или вместе петь, а возможность показать немцам, что белорусы – адекватные европейские люди, что с нами можно работать. А когда страна наконец станет свободной, туда можно инвестировать деньги: «Да, к этому стоит готовиться уже сейчас. Ведь кризис и разрушенную экономику никто не отменял. Инвестиции будут очень нужны, а немецкий бизнесмен не хочет кота в мешке.

Что могут художники? Показать, что белорусы – адекватные европейские люди с интересной культурой, и что с ними можно работать».

Фестиваль такого уровня готовится год, поэтому у Юлии есть мысли устроить его следующим летом. Но и сейчас проводят много онлайн-мероприятий, в том числе планируют свое событие в рамках европейских недель.

Открытки художницы Адель Реут.

Фото из собственного архива

«Сейчас очень важно работать в разных направлениях, кто что может делать: от собственных донаций до больших структурных программ. Однажды Беларусь станет свободной. Это произойдет, и придется перестраивать все демократические институты. Очень много талантливых людей в Беларуси. Но также много хороших профессионалов за ее пределами. И мы очень хотим нашу экспертизу, наши навыки, которые мы здесь получили, наш опыт отдать Беларуси. Поэтому важно не только что-то делать на сегодня, но и строить эти связи на длительный срок», – подчеркнула Юлия.

Акция солидарности с белорусами. Бремен. 2020 год.

Фото из собственного архива

Акция солидарности с белорусами. Бремен. 2020 год. Фото из собственного архива

Она отметила, что «Razam» проводит проекты, чтобы вовлекать немецкий бизнес и экспертов в сотрудничество касательно помощи Беларуси:

«Мы понимаем, как сложно дома тем, кто начал эти процессы, и как существенно делать все возможное, чтобы это не угасло. И мы очень надеемся, что нашими проектами и связями даем белорусам на родине возможность не сдаваться».

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