Белорусы забрали из банков 44% валютных вкладов 3 13.05.2021, 9:52

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Процесс идет уже 15 месяцев.

Непрерывный отток срочных депозитов физлиц идет уже 15 месяцев. От максимума валютные вклады сократились на 3,4 млрд USD. Депозиты населения являются частью совокупной денежной массы, пишут banki24.by.

Статистика о состоянии денежной массы выходит в двух разрезах — на 1 число месяца и в среднем за период. В данных на 1 число есть много искажений, связанных с календарным фактором.

Например, апрель 2021 года был месяцем квартальных налогов у предприятий, а 1 и 2 мая выпали на субботу и воскресенье. Поэтому имеет смысл использовать сведения в среднем за месяц, так как они прозрачнее отражают процесс в обозреваемом периоде.

Самый всеохватный денежный агрегат — это широкая денежная масса. Она включает рублевую и валютную компоненту. По итогам апреля этот агрегат вырос к 2020 году всего на 0,3%.

Такой низкий прирост денежной массы отражает два главных процесса. Во-первых, это высокая база сравнения по 2020-му, когда в апреле денежная масса увеличилась в размере на 17,1%.

К концу 2021 года этот фактор заметно уменьшит влияние и при прочих равных денежная масса начнет расти с ускорением.

Во-вторых, денежная масса падает за счет сокращения ее валютной компоненты. Основу этой компоненты составляют валютные депозиты граждан и предприятий. В пересчете на доллары за апрель по отношению к 2020 году валютные депозиты усохли на 6,8%.

Сумма валютных депозитов падает, поскольку ставки по ним низки и нет большой выгоды в хранении долларов или евро в банках по сравнению с кэшем под матрасом. Кроме того, белорусы постепенно снимают часть валютных заначек, так как их номинальные доходы в долларах стагнируют уже с десяток лет, а реальные вообще сокращаются.

Поэтому деньги гражданам нужны ради того, чтобы поддерживать кое-какой уровень потребления на фоне хронического кризиса в стране. По методике властей депозиты делятся на переводные и другие. К первым относятся разнообразные счета до востребования — карт-счета физлиц и расчетные счета компаний.

Ко вторым относятся собственно те деньги, которые белорусы понимают под вкладами — это суммы, положенные в банк на определенный срок. Так вот, по итогам апреля 2021 года средние остатки по переводным валютным депозитам граждан составили 1,344 млрд USD в эквиваленте, а по другим — 4,407 млрд USD.

Во втором случае непрерывное падение остатков отмечается 15 месяцев кряду. За это время из банков забрали 1,804 млрд USD. Однако сокращение валютных депозитов было и раньше.

Исторический максимум наблюдался в октябре 2015 года. С тех пор чистый отток валюты составил 3,422 млрд USD. В относительном выражении это эквивалентно 43,7%. Сбережения белорусов в апреле остались сильно валютизированы.

По итогам месяца доля рублевых вкладов среди других депозитов достигла лишь 28,8%, а остальные 71,2% были представлены валютными «заначками».

В денежном выражении срочные вклады физлиц в «зайчиках» составили 4,661 млрд BYN.

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