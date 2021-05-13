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В России четверть населения отнесли к малообеспеченным

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  • 13.05.2021, 13:39
В России четверть населения отнесли к малообеспеченным

Их доход ниже 60% от медианного.

В России около 25% населения, или 36 млн человек, по международной методологии относятся к категории малообеспеченных — их доход ниже 60% от медианного. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, передает ТАСС.

Как отмечают эксперты, число таких россиян вдвое больше, нежели официально бедных. В России к бедным относят тех, чей ежемесячный доход не достигает прожиточного минимума — 11,3 тыс. российских руб.

В среднем по России в 2020 году медианный доход составил 27 тыс. российских руб., а 60% от этой суммы — 16,2 тыс. российских руб.

Как отмечает FinExpertiza, из-за существенного территориального имущественного расслоения медианный доход от региона к региону отличается в 4,8 раза, в то время как региональные прожиточные минимумы разнятся лишь в 2,6 раза.

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