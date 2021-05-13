Криптомиллиардер пожертвовал Индии $1 миллиард 13.05.2021, 17:18

Фото: Getty Images

Создатель криптовалюты оказал финансовую помощь стране в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Самый молодой криптовалютный миллиардер в мире, сооснователь проекта Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал Индии на борьбу с пандемией коронавируса один миллиард долларов. Об этом пишет Forbes (перевод – korrespondent.net).

Отмечается, что деньги перевели населению Индии в криптовалюте. Их получила компания India COVID-Crypto Relief и другие организации.

Одной транзакцией Бутерин перевел 50 трлн токенов Shiba Inu стоимостью 1,2 миллиарда долларов.

Вместе с этим, известно, что после перевода стоимость токенов резко снизилась из-за того, что Бутерин пожертвовал криптовалюту с изображением псов Shiba Inu, Dogelon и Akita Inu.

Напомним, в Индии с конца апреля фиксируется антирекорд по заражению COVID-19. Общее число заразившихся достигает порядка 24 миллионов человек. От инфекции скончались более 250 тысяч местных жителей.

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