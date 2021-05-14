Леонид Злотников: В Беларуси могут объявить дефолт 8 14.05.2021, 7:32

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Леонид Злотников

Скоро закончатся ресурсы для сдерживания инфляции и поддержки пенсий и зарплат.

Инфляция в Беларуси за четыре месяца почти достигла годового прогноза властей.. Сайт Charter97.org поговорил с экономистом Леонидом Злотниковым о ситуации с инфляцией, а также о состоянии экономики Беларуси:

– Ситуация такая, что дефицит бюджета и долги, которые нам нужно отдавать, растут довольно быстро. Недавно дефицит был 4 миллиарда, а сейчас — 6 миллиардов долларов. Растут задолженности предприятий по всяким кредитам, зарплатам и так далее. Получается так, что они растут быстрее, чем заводы могут отдать.

Высокий рост цен вызывает напряженность в экономике, предприятиям пытаются помочь и повышают цены на продукцию, но население не способно все купить. Следовательно, стоило бы и повысить доходы населения. Правительство пытается «решить» эту проблему, но так или иначе, это продолжает вызывать инфляцию. Сегодня она довольно высокая, поэтому все эти проблемы государство не может решить. Это можно исправить только свободной экономикой — за счет ее рентабельности и продуктивности, но мы по эффективности отстаем.

Нужно учитывать, что возможности заимствовать в этом году у правительства уменьшились, потому что прежде всего Россия затормозила предоставление кредитов, а также сократились доходы от продажи нефтепродуктов. Более того, только-только закончилась реконструкция двух нефтезаводов и там большие долги, которые нужно отдавать.

Единственное, благодаря чему правительство может как-то в ближайшие месяцы держать хоть какую-то «стабильность», чтоб уж совсем инфляция не разогналась – сокращать золотовалютные резервы. В этом году еще можно как-то закрывать дыры в бюджете, пенсионном фонде, повышать зарплаты, но только используя ЗВР. Они уже были расходованы немного в этом году, но дальше, я думаю, их расход будет еще больше.

Можно удерживать рост цен в каких-то пределах 3-5% в месяц за счет ЗВР, поэтому еще какая-то стабильность может быть обеспечена до осени или конца этого года, но потом уже ресурсов у страны для сдерживания инфляции и поддержки пенсии и зарплат не будет.

– Белорусы уже забрали из банков 44% валютных вкладов. Что означает такая тенденция и какими могут быть последствия для финансовой системы?

- Где предприятия берут средства для того, чтобы купить, скажем, материалы? В банке. А там откуда берутся деньги на это дело? Есть три главных источника, которые образуют этот фонд, из которого выдаются эти все банковские кредиты. Одна треть этого фонда – деньги населения. Если мы говорим о валюте, то примерно 40% валютного капитала коммерческих банков – население.

Долги предприятий растут, они задерживают выплату долгов, это все тормозит развитие белорусской экономики. Если население забирает оборотные средства, то у банков сильно сокращаются возможности поддерживать предприятия, то есть кредитовать, из-за этого нормальная экономическая жизнь очень затрудняется.

– Что будет экономикой, если население заберет из банков все свои валютные вклады?

– Число отозванных вкладов может приблизиться к 100%, потому что население злопамятно. Государство уже сделало для юридических лиц такую вещь, как возврат не валютой, а в белорусских рублях. Пока еще население не тронуто, но если начнется паника, то все может быть.

Затруднение возврата долгов, расчеты за потребление продукции — все эти финансовые проблемы возрастут в несколько раз и станут еще более трудными для всех предприятий. Это грозит торможением экономического оборота, и определенная продукция будет употребляться меньше.

– Что могут сделать власти, если столкнуться с нехваткой валюты для погашения внешних долгов?

– Объявить дефолт. Если власти объявят дефолт, то в этом случае упадет кредитный рейтинг Беларуси. Это приводит к тому, что если Беларусь хоть как-то раньше кредитовали, то сейчас могут вообще отказаться от этой затеи. Страна не сможет вернуть долг, и это понимают. Вырастут и проценты по евробондам, которые мы брали по 6%, а теперь они могут стать по 12%. Нужно понимать, что это, так сказать, «вбросовые» кредиты, где большая вероятность потерять деньги, которые дают под неподъемные проценты для Беларуси. Дефолт значит, что страна не будет получать никакой поддержки.

Ухудшится финансовое положение и населения, и предприятий, потом власти начнут переговоры, что мы заплатим через два года, на один процент больше и так далее. То есть начнутся переговоры с заемщиками, как мы будем возвращать, может, мы завод кому-нибудь продадим.

Беларусь может решать свои проблемы приватизацией предприятий, продажей иностранным собственникам. Например, пытаются продать «Гродненский Азот», чтобы получить хотя бы 1.7 или 2 миллиарда долларов, дабы рассчитаться по долгам. Но он не продаются, потому что власти просят много денег, и инвесторы не покупают. Будут продавать лучшие предприятия Беларуси, чтобы погасить эти невозвратные кредиты.

– Многие страны во время пандемии вводили локдауны из-за чего у них был спад в экономике. Сегодня их экономика начинает восстанавливаться, однако у Беларуси все наоборот. Почему это происходит?

– У нас в последние годы экономика становится все менее эффективной, нет развития экономики, как это происходит в мире. В нашем мире развивается сетевая экономика, очень много новых технологий, товаров, продукции, которую не производят и не могут произвести в Беларуси. Мы отстаем от всего мира по развитию экономики, потому что у нас модель такая – общественная, со слабым частным и рыночным сектором. Посмотрите на сельский сектор, который продолжает деградацию. Экономика не может развиваться в таких условиях.

Наши предприятия отстают от Запада, даже России, которая не так уж много дает нам для нашей экономики. Новых технологий нет, продукцию новую сделать не можем, но стоит заметить, что Россия сама отстает.

Я уже приводил данные, что ВВП выросло, скажем, на 15-25% в разных отраслях, а потребление население и реальные доходы населения по статистике в 1.7 раза, поэтому мы просто проели свою экономику, как могли. Следовательно, у нас особое положение, даже если начнется небольшой рост, это не значит, что от этого мы будем жить лучше. Мы отстаем от своих соседей, которые были с нами в одном соцлагере, на одном уровне при распаде СССР. Доходы населения Литвы чуть ли не в 4 раза больше по ВВП, чем в Беларуси. Были наравне, а теперь сравните Польшу, Эстонию, Чехию с Беларусью и увидите, насколько ниже белорусы стали зарабатывать, потреблять и так далее. Идет деградация в рамках той модели, которая сейчас поддерживается.

– Появились сообщения, что в деревнях Беларуси перестали включать освещение в связи с отсутствием финансирования. Что еще может произойти, если экономический кризис продолжится? Могут ли у людей возникнуть проблемы, подобные тем, которые были в СССР накануне краха или есть сейчас в Венесуэле?

– Знаете, я согласен, что проблемы такого типа нарастают, особенно в Могилевской и Витебской области. Там самые низкие доходы населения во всей Беларуси, эти области деградировали больше всего в экономическом развитии.

Вы знаете, накануне краха СССР доходы населения не сокращались, а исчезали товары из продажи. Сейчас, возможно, дефицита товаров не будет, просто денег не будет хватать, будет обратное явление, то есть получается, что та же инфляция будет проявляться по-другому.

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