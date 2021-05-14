Инфляция в Венесуэле составила почти 3 000% 3 14.05.2021, 9:41

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Правительство страны обвиняется в совершении преступлений против человечности.

За четыре месяца текущего года рост цен в Венесуэле превысил 240%. Об этом сообщила финансовая обсерватория страны, в состав которой входят политические оппоненты президента Николаса Мадуро и его правительства, пишет finanz.ru.

«Инфляция в апреле составила 33,4%, а с начала года — 240,5%», — говорится в сообщении, организации.

В годовом же выражении рост в стране цен составил 2 840%.

В феврале ЦБ Венесуэлы сообщил, что инфляция в 2020 году в стране составила 2 959,8%.

Венесуэла переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн человек, почти 80% из них находятся в государствах региона.

За последние пять лет экономика Венесуэлы упала на 30% на фоне краха ключевой отрасли, за счет которой страна включена в мировую торговлю, — добычи сырой нефти. Объемы производства «черного золота» в Венесуэле с 2016 года упали более чем вчетверо — с 2,1 до 0,5 млн баррелей в сутки.

В начале мая президент страны Николас Мадуро объявил о повышении минимальной оплаты труда с 1,8 до 7 миллионов боливаров в месяц, что по текущему курсу эквивалентно сумме в 2,5 доллара.

До указа Мадуро минимальная зарплата для работников частного и государственного сектора в Венесуэле составляла 64 цента в месяц.

Для госслужащих в честь праздника первомая также увеличен денежный размер продуктовых карточек — с 1,8 до 3 млн боливаров, то есть примерно 1,07 доллара.

В результате, в общей сложности рабочие госсектора смогут получать около 10 млн боливаров в месяц — это порядка 3,6 доллара, на которые в Венесуэле можно купить упаковку из 30 яиц.

Напомним, правительство Венесуэлы обвиняется в совершении преступлений против человечности на территории страны. Об этом говорится в отчете миссии по установлению фактов при поддержке ООН.

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