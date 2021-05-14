Зеленский заявил о создании кибервойск в Украине

Зеленский заявил о создании кибервойск в Украине1
- 14.05.2021, 18:57
Президент Украины рассказал об итогах заседания Совета национальной безопасности и обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил о создании кибервойск в Украине, пишет «Гордон».
"Сегодня мы рассмотрели неотложные меры по дальнейшей биологической безопасности Украины, защиты Украины в киберпространстве и создания кибервойск Украины", – сказал он.
Других деталей украинский президент не привел.