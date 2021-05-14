Зеленский заявил о создании кибервойск в Украине 1 14.05.2021, 18:57

Владимир Зеленский

Фото: president.gov.ua

Президент Украины рассказал об итогах заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил о создании кибервойск в Украине, пишет «Гордон».

"Сегодня мы рассмотрели неотложные меры по дальнейшей биологической безопасности Украины, защиты Украины в киберпространстве и создания кибервойск Украины", – сказал он.

Других деталей украинский президент не привел.

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