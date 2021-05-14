У посольства Беларуси в Вильнюсе прошла акция в поддержку студентов 14.05.2021, 22:21

иллюстрационное Фото

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Сегодня у посольства Беларуси в Вильнюсе прошла акция в поддержку белорусских студентов, над которыми идёт судилище. Об этом сообщает телеграм-канал «Хартия-97».

В «деле студентов» — 12 обвиняемых. Уже больше шести месяцев они находятся в СИЗО. Это студенты БГУ (незадолго до задержания его отчислили), студентки БГПУ Яна Орбейко и ,B>Кася Будько, отчисленные из БНТУ Виктория Гранковская и Анастасия Булыбенко, Мария Каленик — из Академии искусств, Глеб Фицнер из МГЛУ, а также преподавательница БГУИР Ольга Филатченкова и выпускница БГМУ Алана Гебремариам.

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