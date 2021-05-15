Санкции США в действии: иностранные банки стараются не связываться с белорусскими предприятиями 10 15.05.2021, 8:03

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Экономист проанализировал ситуацию.

После решения США возобновить экономические санкции против «Нафтана» и других предприятий Белнефтехима несколько европейских банков отказали в финансировании сделок по реализации белорусских нефтепродуктов. Сайт Charter97.org поговорил с экономистом Львом Марголиным, как санкции отразятся на экспорте Беларусью нефтепродуктов и на отрасли внутри страны:

– На сегодняшний момент пока еще рано делать какие-то далеко идущие выводы, потому что это будет зависеть от нескольких моментов. Первый, если Россия не захочет воспользоваться благоприятным случаем, чтобы попробовать дожать Лукашенко в вопросах дальнейшей интеграции, то через пару недель, может, месяц будут созданы фирмы-прокладки. Через эти фирмы российские нефтедобывающие «монстры» смогут поставлять нефть белорусским предприятиям, не опасаясь последствий. Если Россия захочет этим воспользоваться, то мы это увидим. Мы можем наблюдать, что в мае происходят определенные сокращения поставок. Если в июне ситуация выровняется, значит, вопрос решился, но если поставки будут сокращаться, то это будет означать, что Россия тоже хочет извлечь какие-то дивиденды.

Второе, американские санкции не позволяют рассчитываться в долларах за поставленные нефтепродукты, поскольку, все долларовые расчеты ведутся через корреспондентские счета в США. На сегодняшний день пока еще есть возможность рассчитываться в евро. Если 4-й пакет санкций ЕС, который ожидается в июне, будет тоже предусматривать ограничения против предприятий, то они не смогут проводить расчеты и в евро. Это достаточно серьезная вещь. Мы увидим конкретные результаты приблизительно через месяц.

– Многие специалисты говорят о «вторичном эффекте» американских санкций из-за высокой токсичности попадающих под них субъектов. Как еще могут отозваться на белорусской экономике американские санкции?

– Несмотря на кажущуюся «беззубость», американские или европейские санкции все равно определенным образом сказываются на белорусских предприятиях. Это именно опосредованное влияние, поскольку, даже те банки, финансовые рынки, которые не под угрозой санкций США, ощущают токсичность белорусских предприятий и стараются с ними не связываться. Ведь свет не сошелся клином на белорусских предприятиях.

Я уже не говорю про нефтепереработку, потому что там вообще наши предприятия составляют жалкие проценты на европейском рынке. Даже если взять металлургический завод, который поставляет половину на рынок западной Европы, при необходимости его достаточно легко заметить с минимальными потерями. Не будет этого завода и его продукции на рынке, значит, увеличат производство другие предприятия и только спасибо скажут, может, на 1-2% повысится стоимость соответствующей продукции, но не критично.

Косвенное влияние санкций всегда больше, чем влияние непосредственное. Когда человек совершил преступление, то его могут осудить — это прямые санкции, а косвенные — все его окружение будет стараться лишний раз не подходить, руку не подавать, в гости не заходить, детям скажут, чтобы не общались с его детьми, и так далее и тому подобное. Вот именно это будет происходить с белорусскими предприятиями.

– Некоторые трейдеры ожидают, что Европейский союз вскоре может ограничить белорусским предприятиям расчеты в евро. Как это отразится на валютной выручке предприятий и финансовом секторе страны?

– Если это и произойдет, то будет в ограниченной форме, в виде санкций против конкретных белорусских предприятий. Просто закрыть все корреспондентские счета банков никто не станет. Это не смертельно, хотя, конечно, значительно усложнит жизнь белорусским предприятиям, которые являются значительными поставщиками валюты в финансовые учреждения Беларуси

– Из каких средств власти Беларуси будут выплачивать проценты по огромному внешнему долгу, если валютная выручка резко сократится?

– Вы знаете, валютная выручка может сократиться только в одном случае, когда сокращается экспорт продукции. Если экспорт сохранится через какие-то другие варианты и способы, то соответственно, поступление валютной выручки может задерживаться, не через два дня, а через две недели, обходными путями, но это не приведет к ее физическому уменьшению.

Для того, чтобы уменьшилось поступление физической валюты, должен сократиться экспорт. Это делает вероятным сценарий, при котором нынешняя власть объявит полный или частичный дефолт.

– Появились сообщения, что Чехия может отказаться от закупок техники МАЗ. К чему может привести отказ европейских компаний и правительств от сотрудничества с Беларусью? Будет ли эффект нарастать лавинообразно?

– Понимаете, не такое большое значение имеет МАЗ в мировой экономике, чтобы кто-то заметил. Это чисто символическое действие. МАЗ и сам сократил производство по сравнению с тем, что было 10 лет назад, не говоря уже о советском периоде. Прежде всего МАЗ поставляет технику в Россию и страны бывшего Советского Союза. Конечно, это не будет приятно для предприятия, потому что поставки в другие европейские страны — это валютная выручка.

Для Чехии и для других стран это абсолютно незаметно, потому что рынок грузового транспорта очень конкурентоспособный, Чехия сама производит грузовые автомобили, то есть, для них это не проблема. Это больше вопрос морального плана: мы поддерживаем свободную Беларусь, поэтому отказываемся от МАЗа.

– За последние пять лет экономика Венесуэлы упала на 30% на фоне краха ключевой отрасли, за счет которой страна включена в мировую торговлю — добычи сырой нефти. Может ли похожее случиться с Беларусью?

– Теоретически может, хотя практически маловероятно. Здесь есть два нюанса. На 30% упала официально экономика Венесуэлы, которая действительно базировалась на добыче и переработки нефтепродуктов, но у страны есть еще и теневая экономика. Во многом экономика страны строится на производстве и сбыте наркотиков. Это все курируется определенными наркокартелями, поэтому эти 30% население не так почувствовали, как должны были.

Что касается Беларуси, то тут на 70% все зависит от Российской Федерации. Будет ли поддержка, будет ли Россия держаться за Лукашенко и стремиться вытянуть его любой ценой? Экономика вообще такая вещь инертная, когда мы фиксируем падение, то оно происходит на 1-2% в год, а если 3-4% — это уже серьезное падение, которые связано с природными катаклизмами, мировым кризисом и так далее.

А так будет потихоньку опускаться, потому что рынки для нас сокращаются, причем не только из-за санкций, а в результате естественного отбора. Если, например, на Западе чехи отказали нашему МАЗу, то в России никто не отказывался по каким-то политическим моментам, а просто наше предприятие не в состоянии конкурировать с современной продукцией. Происходит естественное, скажем так, умирание, потому что МАЗ не получает необходимых инвестиций и не строит мировые цепочки, ни технологические, ни сбыточные и так далее. Я думаю, что все это будет происходить, но не таким быстрыми темпами.

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