Валюта, золото или недвижимость: на чем белорусы заработали, спасая зарплату 7 15.05.2021, 8:58

6,694

В Барановичах провели интересный эксперимент.

Издание Intex-press продолжает рубрику «Спасаем деньги». Три месяца назад среднюю зарплату по городу журналисты виртуально обменяли на валюту, золото, недвижимость (маленький кусочек жилья на вторичке), а также положили ее на банковский вклад. Чтобы определить, насколько выгодны наши вложения, журналисты подвели первые итоги инвестирования:

Валюта. В прошлый раз на среднюю зарплату по Барановичам в 1183,9 рубля мы «купили» 462 доллара (для расчетов брали средневзвешенный курс белорусского рубля к доллару в декабре прошлого года: 2,5618).

В апреле средневзвешенный курс белорусского рубля к доллару составил 2,6073. То есть обменяв 462 доллара на белорусские рубли, можно получить 1204,6 рубля. Наша прибыль составила 20,7 рубля.

Также три месяца назад на зарплату мы купили евро (получилось 380). В апреле курс белорусского рубля к евро составил 3,1181. Получается, обменяв евро на рубли, мы могли бы получить 1184,9 рубля (прибыль – один рубль).

Российских рублей у нас было 34330. Обменяв их в апреле, мы бы получили 1176,1 белорусского рубля. А это минус 7,8 рубля от нашей изначальной суммы.

Недвижимость. В декабре прошлого года средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичке в Барановичах составляла $460. То есть средней зарплаты тогда хватило бы ровно на один квадратный метр. В конце первого квартала текущего года средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке в нашем городе выросла до $492. Значит, теоретически мы заработали $32 (около 83 рублей).

Золото. За основу мы брали цены на драгметаллы, устанавливаемые Нацбанком. В феврале на среднюю зарплату мы купили виртуально 8 граммов этого драгоценного металла. На 15 апреля (мы используем именно эту дату, так как цены на драгоценные металлы ежедневно меняются) стоимость одного грамма золота составила 146,54 рубля (в декабре было 147,99). То есть продав в апреле свои 8 граммов золота, мы бы потеряли 11,6 рубля.

Депозит в банке. Мы выбрали один из крупных банков и виртуально положили на него отзывный депозит (чтобы в случае чего деньги можно было снять в любой момент). Ставка в белорусских рублях – 6% годовых, в долларах – 0,5% годовых. Итак, размещение зарплаты на депозите в белорусских рублях принесло бы нам прибыль в 17,7 рубля, в долларах – $1,5.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».