Состояние российских миллиардеров превысило 35% ВВП страны 11 15.05.2021, 9:48

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Это самая высокая диспропорция в мире.

Как подсчитала Financial Times (перевод — znak.com), в России самая высокая концентрация богатства в мире относительно размера ВВП: состояние российских миллиардеров составляет 35% от внутреннего валового продукта (ВВП) страны.

Издание подсчитало состояние миллиардеров как долю от ВВП страны. Россия оказалась на первом месте. За ней идет Швеция: состояние шведских миллиардеров составляет 30% от ВВП. Закрывает тройку с 20% Индия. Кроме того, в пятерку вошли США и Франция: доля их миллиардеров в ВВП составляет 19% и 17% соответственно.

В рейтинге все миллиардеры разбиты на три группы: «наследственные», «хорошие» и «плохие». Первые получили богатство от родственников, вторые заработали состояние в технологических отраслях, а последние — в неэкологичных или «потенциально коррупционных» секторах экономики. Так, большинство «плохих» миллиардеров приходятся на Мексику, Россию и Австралию. «Хорошие» миллиардеры — на Тайвань, Китай и Южную Корею. А во Франции, Германии и Индонезии проживают в основном «наследственные миллиардеры».

Также издание отмечает, что самый богатый человек в мире — основатель Amazon Джефф Безос — владеет состоянием в размере 177 млрд долларов, что составляет 0,8 ВВП США. Самое большое по отношению к национальному ВВП состояние имеют испанец Амансио Ортега ($77 млрд), основавший компанию Inditex, и мексиканец Карлос Слим ($63 млрд), владеющий холдингом Grupo Carso — 5,3%.

Председатель совета директоров российской компании «Норникель» Алексей Мордашов, по данным Financial Times, обладает состоянием в 29 млрд долларов, что составляет 1,7 ВВП России.

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