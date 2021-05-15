Эль Мюрид: Путин загнал себя в небывалое количество ловушек 3 15.05.2021, 10:31

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Кремль предоставил своим противникам роскошный выбор.

Азербайджан, введя войска на территорию Армении, в реальности ничем не рискует. В том числе и ответом от ОДКБ. Кстати, организация уже заявила, что изучает вопрос и озвучит свое заявление в течение трех дней. Не предпримет меры, а только что-то там озвучит. В целом это практически приговор ОДКБ, так как демонстрирует все, что хотели бы видеть как непосредственные участники, так и внешние «партнеры», пишет российский политический блогер Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

Однако есть и еще один момент. Это трехстороннее соглашение Россия-Армения-Азербайджан, которое было заключено по итогам войны в Карабахе. На основании этого соглашения российские миротворцы были введены на территорию Нагорного Карабаха. Действует соглашение 5 лет, однако оно не закреплено ни одной международной организацией (ОБСЕ или ООН), а потому имеет сугубо сепаратный характер. В любой момент любая из сторон может из него выйти.

В случае, если ОДКБ (читай Россия) рискнет принудить Азербайджан к миру, он может отозвать свою подпись под трехсторонним соглашением и потребовать вывести российских миротворцев со своей территории. А она, вообще-то говоря, его, и это не оспаривается никем.

Мало того — Баку вполне мог уже по негласным каналам предупредить кремлевских, что поступит именно так. Поэтому ОДКБ тормозит и невнятно «изучает».

Любое развитие обстановки идет в зачет Азербайджану (и стоящей за ним Турции) и полностью разваливает позицию Кремля в регионе. Конечно, вряд ли прямо сейчас Турция заинтересована в окончательном уходе Кремля из Закавказья. Ловушка, в которую попал здесь Путин, крайне важна с точки зрения всех балансов отношений между Турцией и Россией. И нет ни малейшего смысла побеждать в Закавказье, но лишаться болевой точки, на которую можно давить и получать преимущества на других фронтах войны с Россией — в Сирии, Ливии, а скоро и в Средней Азии.

Поэтому, скорее всего, Путину дадут сохранить лицо и не станут доводить ситуацию до края. Но получат от него какие-то непубличные уступки в других местах. До следующего раза. Управлять Кремлем оказывается не просто легко, а очень легко — он сам себя загнал в такое количество ловушек, что предоставил своим противникам роскошный выбор — браться можно за любую.

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