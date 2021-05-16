Deutsche Welle потребовала немедленно освободить своего автора в Беларуси Александра Буракова 1 16.05.2021, 10:11

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Незаконная власть арестовала журналиста на 20 суток.

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle (DW) осудила вынесение обвинительного приговора в отношении сотрудничающего с DW белорусского журналиста Александра Буракова, который 15 мая был арестован на 20 суток.

«Мы призываем белорусские власти незамедлительно отменить приговор и выражаем решительный протест против нарушения гарантированных конституцией прав СМИ в Беларуси», — заявил генеральный директор DW Петер Лимбург.

Обвинение журналисту — нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий повторно в течение года — «преднамеренно сфабриковано», подчеркнул Лимбург, «а обращение с Александром Бураковым показывает, что режим принимает все более радикальные меры против журналистов».

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