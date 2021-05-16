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Немецкие университеты прекратят сотрудничество с БГУ из-за нарушения прав студентов

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  • 16.05.2021, 10:44
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Немецкие университеты прекратят сотрудничество с БГУ из-за нарушения прав студентов

Профсоюз GEW направил официальное письмо к руководству вуза и Министерству образования.

Немецкие университеты прекратят сотрудничество с БГУ. Об этом предупредил германский профсоюз GEW в своем официальном письме к руководству БГУ, Министерству образования и администрации Лукашенко, сообщает Свободный профсоюз сотрудников БГУ.

Председатель GEW Марлис Тепе обращает внимание на препятствия деятельности Свободному профсоюзу БГУ, преследования и незаконные увольнения членов профсоюза в БГУ.

Руководство и члены немецкого профсоюза внимательно следят за событиями в Беларуси и готовы принимать дополнительные меры по ограничению сотрудничества с учреждениями и их представителями, которые непосредственно участвуют в репрессиях.

Сейчас у БГУ есть программы сотрудничества с 19 университетами Германии. Во всех этих университетах есть структуры профсоюза GEW.

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