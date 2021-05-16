«Железный купол» в Израиле перехватил 90% ракет — но в чем был сбой? 16.05.2021, 12:31

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Фото: AFP

Этот метод был опробован террористическими организациями два с половиной года назад.

Система «Железный купол» является наиболее важным фактором противовоздушной обороны Израиля, и цифры показывают это. Из 1200 ракет, выпущенных по Израилю за последние два дня, около 300 упали в самом секторе Газа и, по крайней мере, одна из них привела к жертвам среди палестинцев, пишет detaly.co.il.

Из оставшихся 900 и более (число постоянно растет) около трети упало на открытой местности, а из остальных, летевших на жилые районы, «Железный купол» перехватил примерно 90 процентов. Это очень высокий показатель, но вместе с тем нескольким десяткам ракет удалось прорваться, и они привели к гибели людей и ущербу имуществу в Сдероте, Ашкелоне, Ашдоде, Ришон ле-Ционе, Лоде, Гиватаиме.

11 мая, как сообщали «Детали», в системе «Железный купол» районе Ашкелона произошел технический сбой. Неисправность привела к тому, что несколько ракет, выпущенных из Газы, поразили гражданские объекты.

Военный источник поясняет, что террористические организации постоянно изучают эффективность израильской системы ПВО и пытаются ее обойти, в основном за счет массированных обстрелов десятками ракет на разных дистанциях.

Этот метод был опробован два с половиной года назад, когда «Исламский джихад» выпустил десятки ракет за считанные минуты, и некоторые из них действительно «пробили» «Железный купол». И сейчас ХАМАС и «Исламский джихад» хвастаются каждой ракетой, которая обходит систему ПВО Израиля.

Система «Железный купол» считается самой совершенной в мире. Каждая батарея стоит около 100 млн долларов, а каждая ракета-перехватчик «Тамир» - около 50 тысяч долларов. Система способна перехватывать различные ракеты малой дальности на расстоянии до 70 км.

Но «Железный купол» имеет минимальную дальность действия 4,5 км, что означает сложность перехвата ракет на близком расстоянии. В прошлом году система была модернизирована и добавлена возможность перехватывать снаряды, запущенные из 120- и 160-мм минометов, и теперь она проходит ряд модернизаций, которые позволят ей сбивать беспилотники и мультикоптеры в пределах дальности до 10 км.

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