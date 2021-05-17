Швейцарские ученые: Найдена «ахиллесова пята» коронавируса 17.05.2021, 8:46

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Специалисты научились подавлять механизм воспроизводства COVID-19.

Ученые Цюрихской Высшей технической школы ETH выявилиВнешняя ссылка можно сказать «ахиллесову пяту» коронавируса. Дело в том, что для воспроизводства своих белков вирус Sars-CoV-2 использует особый механизм, и вот теперь эксперты из ETH Zürich обнаружили, как этот механизм может быть подавлен в инфицированных клетках. Ключевое слово тут Frameshifting или «сдвиг кадра», пишет swissinfo.ch.

Речь идет о том, что во время поэтапного считывания чертежа белка с рибонуклеиновой кислоты (РНК) рибосома, собственная фабрика белков клетки, время от времени «ошибается» и пропускает отдельные «буквы» кода. Это редко происходит в здоровых клетках, потому что неправильно считанная и скопированная последовательность букв приводит к появлению дисфункциональных белков. Однако некоторые вирусы, такие как коронавирусы или вирус иммунодефицита человека, критическим образом зависят от таких сдвигов в «рамке считывания», что позволяет им как бы «просовывать ногу в дверь» и соответственно регулировать производство своих собственных белков.

Вирус SARS Cov-2, который вызывает Covid-19, специально «организует» такой «сдвиг кадра», сворачивая свою РНК необычным и сложным образом. «Химические соединения, нацеленные на эту особым образом сложенную вирусную РНК, (потенциально) могут быть использованы в качестве основы противовирусных препаратов», пишут ученые в последнем номере научного журнала Science. До последнего времени у них не было точной информации насчет характера взаимодействия вирусной РНК с рибосомой инфицированной клетки-хозяина.

Но вот теперь исследователям из ETH Цюриха, а также университетов Берна, Лозанны и Корка (Ирландия) удалось пронаблюдать этот процесс. Используя сложные биохимические эксперименты, они смогли «заморозить» рибосому точно в месте «сдвига кадра» в РНК коронавируса и подробно изучить этот сложный молекулярный комплекс с помощью криоэлектронной микроскопии. И это дает повод для осторожного оптимизма в плане создания новых лекарственных антивирусных препаратов.

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