Названы самые действенные продукты для очищения крови 5 17.05.2021, 10:49

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Многие овощи, фрукты и пряности, которые мы едим каждый день, обладают свойством очищать кровь.

Если вам надо очистить кровь, просто употребляйте их в пищу чаще, советует основатель известной системы оздоровления Ниши Кацудзо в книге «Формула здоровья для сосудов и капилляров: новая система исцеления». Можно попробовать непривычные продукты – вполне вероятно, что они вам понравятся, пишет сайт healthinfo.ua.

Например, можно потушить мелко нарезанные корни лопуха (гобо) в составе овощного рагу – ваши домочадцы съедят его с удовольствием и ощутимой пользой для здоровья. Можно добавить десятую часть муки из корня лопуха к муке для выпечки – пироги от этого станут только румяней.

Морковь

Морковь мы едим практически каждый день, но для улучшения состава крови очень полезен морковный сок. Пить его надо по одному стакану через день. Большое количество сока, выпитое в один день, может окрасить кожу в желтоватый цвет, как при желтухе. После прекращения приема сока цвет кожи восстанавливается.

Морковь для улучшения состава крови едят в свежем виде в салатах, заправленных маслом (витамины моркови лучше усваиваются в присутствии жиров), а также вареную или тушеную. Дети очень любят пюре из моркови, если к нему добавить тыквенное пюре и пюре со шпинатом – получается «светофор» из пюре. Хорошо помогает улучшить состав крови варенье из моркови. Но все хорошо в меру, а морковь – тем более. Не стоит есть ее более 300 граммов в день (если, конечно ваш организм не требует повышенных порций).

Свекла

Хорошо очищает кровь салат из сырой тертой свеклы, слегка посоленной и заправленной растительным маслом. Тушеная, жареная и вареная свекла также очищают кровь. Она повышает гемоглобин, особенно съеденная в сыром виде (но не рекомендуется при больном желудке).

Ежедневное употребление свеклы допустимо только в целях очищения, причем не более семи дней подряд и в количестве, не превышающем 50 граммов в день. Лучше всего ограничить потребление свеклы двумя днями в неделю.

Свекольный сок также хорошо помогает для очищения крови – лучше применять свеже-отжатый сок по 20–30 граммов в день. Сок из свеклы можно квасить и делать на нем холодные супы летом. Квашеная свекла применяется реже.

Тыква

Тыква, хорошо знакомое всему миру растение, незаменима для очищения организма и крови, повышает устойчивость человека к недостатку кислорода. Ее сок и мякоть можно употреблять практически в неограниченном количестве. Особо рекомендуются салаты из сырой тыквы в сочетании с изюмом. Кампё – нарезанную полосками сушеную тыкву – используют, когда заканчивается свежая тыква или в случае приготовления блюда по особому рецепту.

Томаты

Томаты, оказывается, очень полезны для очищения крови и лечения малокровия. Один стакан томатного сока в день помогает улучшить состав крови. При желчнокаменной болезни есть томаты не рекомендуется, они могут вызвать спазм желчного пузыря. Для здорового

человека вполне достаточно съедать 200 граммов томатов для сохранения здоровья.

Хрен и чеснок

Прекрасно очищает кровь хрен, особенно он полезен женщинам старше 40 лет. Одна чайная ложка натертого хрена в день поможет стабилизировать свойства крови и избавит вас от кровотечений.

Чеснок благотворно действует на сердечнососудистую систему, восстанавливает мелкие кровеносные сосуды. Очень хорошо добавлять чеснок в повседневную пищу – он очищает кровь и лимфу, оказывает омолаживающее действие. Вполне достаточно съедать в день одну-две дольки чеснока.

Лук-порей

Лук-порей славится своей способностью очищать кровь и выводить вредные вещества из организма. Он содержит в своем составе много белка, микроэлементов и витаминов. При включении его в рацион предупреждает развитие многих заболеваний, в том числе ревматизма и подагры. Его высоко ценили древние египтяне и греки за способность сохранять здоровье человека.

Перец и пастернак

Красный сладкий перец стимулирует кроветворение и очищает кровь. В свежем виде его используют в салатах, добавляют в первые блюда, фаршируют и тушат.

Раньше вместо картофеля ели пастернак, который приносит здоровью большую пользу. Пастернак (корнеплод) дает организму заряд бодрости, увеличивает жизненную силу, очищает кровь и налаживает кроветворение. Пастернак кладут в супы, делают из него пюре, добавляют в салаты с огурцами и томатами.

Сливы и фундук

Одним из самых лучших средств, очищающих кровь, служат сливы умэбоси: соленые, сушеные на солнце и выдержанные в течение года.

Фундук же – не только любимое многими лакомство, его орехи способствуют усилению кроветворения, укреплению кровеносной системы, улучшению сердечной деятельности, повышению иммунитета и увеличению жизненных сил организма. Пожилым людям полезно так называемое ореховое молочко, которое делают перетирая орехи в ступке и постепенно добавляя немного воды.

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