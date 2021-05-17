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СМИ: ОАЭ пригрозили отказаться от инвестиций в сектор Газа, если ХАМАС не прекратит агрессию против Израиля

  • 17.05.2021, 19:47
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СМИ: ОАЭ пригрозили отказаться от инвестиций в сектор Газа, если ХАМАС не прекратит агрессию против Израиля

Объединенные Арабские Эмираты предупредили ХАМАС.

Объединенные Арабские Эмираты предупредили ХАМАС, что прекратят запланированные инвестиции в сектор Газа, если террористическая группировка не вернет спокойствие на территории сектора. Об этом пишет газета Globes со ссылкой на высокопоставленного чиновника ОАЭ.

Издание отмечает, что Эмираты в последние месяцы после подписания так называемых Авраамских соглашений контактировали с ХАМАС в Газе по поводу различных потенциальных инфраструктурных проектов, направленных на улучшение жизни местных жителей. В переговорах участвовали международные и палестинские деятели, Израиль также знал о них.

В частности, речь шла о поддержке в области энергетики – из-за ветхой инфраструктуры в секторе Газа палестинцы получают электричество не более 16 часов в сутки, а после начала боевых действий ситуация значительно ухудшилась.

Чиновник подчеркнул, что такие проекты не будут продвигаться, если ХАМАС не сохранит спокойствие на территории.

"Мы по-прежнему готовы продвигать гражданские проекты в сотрудничестве с Палестинской администрацией и под управлением ООН [в Газе], но наше необходимое условие – спокойствие. Если ХАМАС не стремится к полному спокойствию, он обрекает жителей сектора на жизнь, полную страданий. Его лидеры должны понимать, что их политика в первую очередь наносит ущерб населению Газы", – сказал источник.

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