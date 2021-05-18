В офисы tut.by, av.by и hoster.by пришли сотрудники ДФР 4 18.05.2021, 10:43

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(обновлено) Также силовики пришли домой к редакторам.

Сразу несколько редакторов tut.by сообщают о том, что к ним пришли сотрудники ДФР. В том числе к главному редактору Марине Золотовой.

Кроме того не отвечают на звонки сотрудники редакции, которые были в офисе.

Обыск также подтверждает один из создателей портала Кирилл Волошин. Также сотрудники ДФР пришли в hoster.by.

В пресс-службе Комитета госконтроля, куда входит Департамент финансовых расследований, сказали onliner.by, что информация о причинах прихода силовиков в Tut.bу будет обнародована позже.

«Пока по этой ситуации без комментариев», — заявили силовики.

Тем временем двери редакции tut.by запечатаны.

Также силовики пришли в региональные офисы портала.

Сообщается, что сотрудники ДФР пришли в офис av.by — крупного автомобильного сайта.

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