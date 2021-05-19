Ученые определили лучший способ запомнить много новых фактов или терминов 1 19.05.2021, 20:31

2,890

Этот способ в 2,8 раза эффективнее механического заучивания.

Специалисты двух вузов Мельбурна определили самый эффективный способ запоминания множества новых фактов или терминов. Для этого нужно сочинить про них историю, в которой факты или термины «разложены» на знакомой местности, оригинально выглядят и как-то себя ведут. Такими историями австралийские аборигены тысячи лет передавали друг другу информацию, не имея письменности, пишет tjournal.ru.

Подход австралийских аборигенов — это, по сути, расширенный вариант древнегреческого метода локусов или дворца памяти. Им часто пользуются студенты и участники соревнований по запоминанию, а в Средние века священники запоминали так целые книги.

Как использовать дворец памяти и метод австралийских аборигенов для запоминания фактов и терминов

Для использования дворца памяти нужно мысленно ходить по воображаемому дому и раскладывать факты и термины по ящикам, шкатулкам, полкам и прочим местам. Это может быть реальное здание или из фантазий — главное, чтобы мозг его хорошо знал. Чтобы вспомнить, достаточно пройтись в воображении к нужному месту. Мозг сам подставит на это место нужный факт или термин.

Дворец памяти работает на древнем механизме мозга — пространственной навигации. Метод австралийских аборигенов тоже использует этот механизм, но добавляет истории, в которых факты или термины как-то проявляют себя. Студенты-медики, чтобы запомнить названия лекарств, могут сочинить для себя историю, в которой эти лекарства необычно выглядят, что-то говорят и делают — например, лечат зверей.

Метод аборигенов эффективнее всех, дворец памяти тоже хорош, механическое заучивание — хуже всего

Ученые проверили три разных метода запоминания информации на 76 студентах-медиках из разных вузов. Им дали полчаса, чтобы запомнить научные названия 20 видов бабочек. Результаты сравнивали с группой студентов, которые пытались запомнить названия механическим заучиванием:

первая группа студентов смотрела видеоролики про нужных бабочек — этот способ оказался в 1,5 раза эффективнее зубрежки;

вторая группа использовала дворец памяти — эффективность запоминания возросла уже в 2,1 раза;

третья группа запоминала бабочек методом австралийских аборигенов и показала в 2,8 лучший результат по сравнению с теми, кто заучивал названия.

Изображение Университета Дикина

Опросы испытуемых студентов показали, что метод австралийских аборигенов также самый приятный в использовании. Учёные надеются, что внедрение этого метода в образовательную программу может облегчить обучение в медицинских вузах и снизить уровень стресса среди студентов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».