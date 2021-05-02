SWIFT ответил на призыв отключить Россию 2.05.2021, 11:13

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Система будет соблюдать все принимаемые законы о санкциях.

Позиция SWIFT в вопросе отключения России остается неизменной, SWIFT соблюдает все соответствующие законы о санкциях, говорится в заявлении на сайте Российской национальной ассоциации SWIFT (Россвифт), сообщает finanz.ru.

«В связи с недавними публикациями по вопросу отключения России от SWIFT, позиция SWIFT остается неизменной», - указывается в заявлении.

Ранее Европарламент принял резолюцию по РФ с призывами к санкциям против «Северного потока - 2», Росатома, «русских олигархов», а также к отключению РФ от международной платежной системы SWIFT в случае «вторжения на Украину». За утверждение резолюции в четверг на сессии в Брюсселе проголосовали 569 депутатов Европарламента из 682 присутствовавших, против - 67.

На международном сайте системы отмечается, что SWIFT полностью соблюдает все применимые законы о санкциях. Однако ответственность за обеспечение соответствия отдельных финансовых операций законам о санкциях возлагается на финансовые учреждения, осуществляющие их. SWIFT в свою очередь является только поставщиком услуг обмена финансовыми сообщениями.

Тема возможного отключения России от SWIFT возникла еще в 2014 году после первых антироссийских санкций.

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