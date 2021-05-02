Синоптики предупредили: на Землю надвигается мощная солнечная буря
- 2.05.2021, 11:28
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Ее скорость составляет свыше 500 километров в секунду.
Синоптики предупредили о том, что на Землю надвигается мощная солнечная буря, сообщает iz.ru.
Скорость солнечной бури составляет свыше 500 километров в секунду. Ее мощность такая, что это повлияет на системы на Земле. Так по информации синоптиков, могут произойти слабые колебания электросетей, возможно буря окажет влияние на работу спутников.
Ученые сообщают о том, что в экваториальной области солнечной атмосферы появилась дыра, откуда частицы вылетают на высокой скорости.
Предположительно, мощная солнечная буря обрушится на Землю в воскресенье, 2 мая.
На магнитные бури обычно остро реагируют люди с сердечно-сосудистыми нарушениями, нестабильным артериальным давлением, страдающие ожирением или нарушениями нервной системы. В воскресенье, 2 мая, им стоит быть более чуткими и внимательными к своему самочувствию и не перенапрягаться.