Белый дом раскрыл секретные правила Трампа по ведению боевых действий 2.05.2021, 12:20

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В них говорится о действиях спецназа и нанесении ударов беспилотниками.

Администрация президента США Джо Байдена обнародовала правила нанесения ударов за рубежом вне зон боевых действий, которые были тайно изданы предыдущим главой государства Дональдом Трампом. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Газета отмечает, что в октябре прошлого года она совместно с Американским союзом защиты гражданских свобод (ACLU) добилась через суд раскрытия этих материалов в рамках закона о свободе информации (FOIA). В правилах, в частности, речь идет о действиях спецназа и нанесении ударов беспилотниками вне зон боевых действий. «Администрация Байдена унаследовала это дело и потребовала отсрочки, но теперь выполнила требование, предоставив копию обоим истцам», — пишет NYT.

В обнародованных правилах, которые были изданы Трампом в 2017 году для контртеррористических операций «прямого действия», говорится, например, что в них приоритет отдается не ликвидации террористов, а их захвату для дальнейшего получения разведывательной информации.

Как отмечает издание, необходимость в подобных операциях появилась из-за склонности крупных террористических группировок действовать из плохо управляемых территорий или непризнанных государств, где мало или совсем нет американских войск на местах, а также отсутствуют или плохо функционируют местные органы правопорядка, к примеру, в некоторых районах Пакистана, Йемена, Сомали и Ливии.

США, как пишет NYT, начали пользоваться беспилотниками при администрации Джорджа Буша-младшего. Их использование резко возросло при Бараке Обаме, который в 2013 году ввел свод правил, призванных регулировать такие операции и ограничивать их чрезмерное использование. При проведении операций требовались межведомственные проверки на высоком уровне, которые бы отвечали на вопрос, представляет ли подозреваемый в терроризме угрозу для американцев. Также спецслужбы должны были дать гарантии, что среди гражданских не будет жертв.

В октябре 2017 года Трамп заменил систему Обамы на более децентрализованную, пишет газета. Это позволяло руководителям операций на местах решать, проводить их или нет.

NYT отмечает, что многие представители национальной безопасности времен Обамы вернулись в администрацию Байдена, что дает надежду на то, что внесенные Трампом изменения будут хотя бы частично отменены. Администрация Байдена, как сообщает газета, приостановила действие правил эпохи Трампа в первый же день его пребывания у власти и ввела временную политику, требуя одобрения Белого дома для предполагаемых ударов за пределами военных зон Афганистана, Ирака и Сирии. В то же время команда Байдена приступила к анализу того, как политика эпохи Обамы и Трампа работала — как на бумаге, так и на практике, — с прицелом на разработку своей собственной, пишет NYT.

По словам чиновников, знакомых с внутренними обсуждениями, первоначально ожидалось, что обзор Байдена и обсуждение потенциальной новой политики операций «прямого действия» продлятся 60 дней. Однако теперь администрация хочет продлить этот процесс на срок до шести месяцев.

По их словам, обсуждение замедлилось из-за попытки получить надежные сравнительные данные о жертвах среди гражданского населения в результате прошлых ударов, а также из-за споров о том, были ли верны оценки военных.

Обсуждения также осложнились решением Байдена вывести войска из Афганистана. «Администрация намерена сохранить способность наносить удары по любым возникающим террористическим угрозам, которые впоследствии могут исходить оттуда, что впервые сделает ее подчиненной правилам нанесения ударов с воздуха, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, за пределами обычных зон боевых действий», — говорится в публикации.

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