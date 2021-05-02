Папа Римский Франциск поздравил с Пасхой христиан восточного обряда 2.05.2021, 15:57

Фото: Reuters

Папа Франциск пожелал людям найти утешение во время переживания тяжелых ситуаций.

Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда со светлым праздником Пасхи.

Об этом сообщает VaticanNews.

"Направляю свои наилучшие поздравления нашим братьям и сестрам православных церквей и церковных восточных и латинских Церквей, которые сегодня, согласно юлианскому календарю, отмечают Пасху. Пусть Воскресший Господь наполнит их светом и миром и утешит людей, которые находятся в крайне тяжелых ситуациях", - пожелал Папа Франциск во время воскресной молитвенной встречи с верующими, которые в полдень 2 мая собрались на площади Святого Петра в Ватикане.

В воскресенье, 2 мая, христиане восточного обряда отмечают величайший праздник - Светлое Христово Воскресение, или Пасху.

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