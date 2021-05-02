В Индии зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки 2.05.2021, 17:31

Морги и крематории переполнены.

Индия зафиксировала наибольшее количество летальных случаев коронавируса в стране за все время пандемии. Общее количество смертей превысило 215 тысяч.

Об этом сообщает Reuters.

За минувшие сутки в стране зафиксировали 3689 смертей от COVID-19 — это рекордный для Индии показатель. Ранее наибольшее количество летальных случаев обнаружили 29 апреля — 3645. Всего от коронавируса умерли более 215 тысяч людей.

В течение суток в Индии коронавирус диагностировали у 392 488 человек, общее количество заболевших превысило 19,5 млн. Накануне в стране зафиксировали мировой антирекорд по количеству заболеваний COVID-19 — впервые более 400 тысяч.

На фоне катастрофической ситуации с коронавируса и медицинским коллапсом премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с министром здравоохранения в воскресенье утром, 1 мая, чтобы обсудить кризис, пишет BBC. В больницах страны не хватает коек и медицинского кислорода. Морги и крематории переполнены.

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