Ученые рассказали, почему пользователи смартфонов автоматически повторяют действия друг друга 2.05.2021, 21:01

Большинство людей заражаются поведением других, даже не осознавая этого.

Команда ученых из Пизанского университета заметила интересное явление: если один человек берет в руки свой телефон и бросает взгляд на экран, то окружающие повторяют эти действия в течение 30 секунд. Такую реакцию ученые связывают с тем, что люди постоянно неосознанно имитируют друг друга. Это называется «эффектом хамелеона», пишет портал Naked Science.

Считается, что повторение действий может способствовать сближению людей в обществе. Однако новое исследование говорит о том, что в случае имитации с использованием мобильных телефонов может иметь противоположный эффект.

Ученые провели эксперимент, участниками которого стали 88 женщин и 96 мужчин, не подозревающих об исследовании. За ними наблюдали в естественных условиях: в парках, ресторанах, общественном транспорте, залах ожидания и на званых обедах. Исследователи фиксировали, сколько из них возьмут свои телефоны, повторив это за «триггерными» людьми, задачей которых было нажимать кнопки или стучать пальцами по экрану в течение пяти секунд. Этими триггерами становились незнакомцы, друзья или члены семьи.

В результате половина людей начинали смотреть на экран своего телефона в течение 30 секунд. И только 0,5% респондентов делали это, когда триггер брал гаджет, не глядя на него.

Ученые отметили, что подопытные реагировали на действие быстро и, судя по всему, автоматически.

«Большинство людей заражаются поведением других, даже не осознавая этого. У нас есть потребность следовать нормам, навязанным окружающими, и автоматически сопоставлять наши действия с их действиями. Но смартфоны могут усугубить социальную изоляцию. Хуже того, люди без телефонов не могут даже попытаться воспроизвести подобное поведение и чувствуют себя еще более одинокими», – заключили авторы исследования.

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