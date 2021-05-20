Глава МИД Великобритании: Белорусские власти должны освободить всех политзаключенных

Глава МИД Великобритании: Белорусские власти должны освободить всех политзаключенных3
- 20.05.2021, 11:38
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Действия режима лишь подпитывают жажду белорусов к демократии.
Белорусские власти должны прекратить репрессии, говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба в связи с очередной волной преследования журналистов в Беларуси.
«Криминализация голосов оппозиции и независимых СМИ в Беларуси скорее подпитывает, чем подавляет жажду народа к демократии и свободе», — отметил Рааб.
Он призвал белорусские власти «освободить всех задержанных по политическим мотивам и вступить в конструктивный диалог».
Appalled to see escalating crackdowns on media in Belarus & charges against @Tutby, the country’s main independent news outlet. Belarusian authorities must halt this campaign of oppression & release those held on political grounds. https://t.co/XXDD95dZTH— Dominic Raab (@DominicRaab) May 19, 2021