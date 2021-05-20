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Глава МИД Великобритании: Белорусские власти должны освободить всех политзаключенных

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  • 20.05.2021, 11:38
  • 2,656
Глава МИД Великобритании: Белорусские власти должны освободить всех политзаключенных
Доминик Рааб

Действия режима лишь подпитывают жажду белорусов к демократии.

Белорусские власти должны прекратить репрессии, говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба в связи с очередной волной преследования журналистов в Беларуси.

«Криминализация голосов оппозиции и независимых СМИ в Беларуси скорее подпитывает, чем подавляет жажду народа к демократии и свободе», — отметил Рааб.

Он призвал белорусские власти «освободить всех задержанных по политическим мотивам и вступить в конструктивный диалог».

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