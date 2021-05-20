Официальная версия катастрофы в Барановичах: в российских самолетах отказало управление

Официальная версия катастрофы в Барановичах: в российских самолетах отказало управление9
- 20.05.2021, 11:56
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Пилоты не катапультировались.
Вчера в Барановичах произошла трагедия: в жилой части города потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы. При крушении российского самолета Як-130 погибли оба летчика: майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко.
По официальной информации, которая была сегодня озвучена, причиной катастрофы в Барановичах стал поэтапный отказ всех систем управления российского самолета ЯК-130, сообщает БелТА.
В ходе расшифровки «черных ящиков» стало известно, что пилоты не катапультировались — одного из них в момент удара об землю выбросила катапульта.