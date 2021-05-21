Россия провалила план по поиску нефти в Арктике 21.05.2021, 15:37

Геологоразведочные работы не достигли целей по 20 стратегическим и дефицитным полезным ископаемым.

План по поиску нефти в арктической зоне России, заложенный в госпрограмму «Воспроизводство и использование природных ресурсов, в 2020 году был провален. Об этом сообщает Счетная палата РФ в отчете по итогам оценки управления государственным фондом недр, пишет finanz.ru.

Программа, на которую из бюджета было выделено 87 млрд российских рублей, не достигла целевых показателей по 20 из 58 полезным ископаемым, в том числе отнесенным к классу стратегических.

В их числе - «нефть и конденсат в Арктической зоне Российской Федерации» по категории запасов C1, говорится в документе, размещенном на сайте СП.

Результаты геологоразведки на топливные полезные ископаемые - ключевой источник экспортных доходов для российской экономики - ухудшаются: если в 2018 году плановые показатели не были достигнуты по 12 из 42 видов ТПИ, то в прошлом году пролились половина целей (19 из 38).

Среди природных ресурсов, запасы которых не восполняются новыми открытиями в соотвествии с заложенным государством планом, - 13 стратегических видов минерального сырья, 5 - дефицитных и три - относящихся к обеим категориям, отмечает СП. В 2020 году, помимо нефти, не был выполнен план по поиску золота, алмазов, сурьмы, урана, хромовых руд, свинца, вольфрама, а также особого чистого кварца.

Среди прочего сказались переоценка вниз запасов, уже поставленных на госбаланс, и изменения конъюнктуры мировых сырьевых рынков, в том числе снижение цен на сырье, из-за чего интерес недропользователей к инвестициям и проведению разведочных работ снизился, пишет СП.

По данным Минэнерго, на начало года Россия имела в запасах 36 млрд баррелей нефти, из которых лишь 36% рентабельны при текущих ценах.

Это связано с ухудшением условий освоения и падением качества запасов, писал в январе замминистра энергетики Павел Сорокин.

Старые, еще советские месторождения истощаются, происходит обводнение, когда в пласты закачиваются значительные объемы жидкости, а извлекаeмая на поверхность смесь содержит лишь тонкую пленку нефти и на 80-90% состоит из воды, химикатов и грязи.

Качество воспроизводства ресурсной базы, по словам Сорокина, также ухудшается: подавляющее большинство новых месторождений относятся к категории мелких и очень мелких.

За исключением единичных открытий на шельфе и Пайяхском месторождении средний размер поставленных на госбаланс залежей в 2015-19 гг составил 9-14 млн тонн. Это в 60-40 раз меньше, чем Россия ежедневно выкачивает из недр.

По оценке Минприроды, рентабельных запасов в России осталось на 19 лет добычи.

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