В шкловской колонии умер политзаключенный Витольд Ашурок 47 21.05.2021, 21:55

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Активисту было 50 лет.

Политзаключенный Витольд Ашурок умер в колонии в Шклове. Ему было 50 лет.

Об этом сообщили его родственники. Предаварительная причина смерти - остановка сердца, передает nn.by.

Витольд Ашурок – активист из Березовки, член партии БНФ, координатор движения «За свободу».

Активист был задержан 19 сентября 2020 года. Судья Лидского районного суда Максим Филатов объявил заседания закрытыми. Приговор — 5 лет колонии общего режима, которые Витольд отбывал в шкловской ИК №17.

«Я никого не убил, никого не обманул, ничего не украл. Я делал так, как требует моя совесть», — вспоминал слова Витольда Сергей Пантус.

Напомним, из письма Витольда Ашурка СМИ стало известно, что в шкловской колонии на одежду осужденных по протестным статьям пришивают желтые бирки.

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