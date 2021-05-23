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В Минске срочно сел самолет, летевший из Афин в Вильнюс: на борту искали «бомбу»

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  • 23.05.2021, 13:31
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В Минске срочно сел самолет, летевший из Афин в Вильнюс: на борту искали «бомбу»
Иллюстрационное фото

(Обновляется) Пассажиров эвакуировали и подвергли повторному досмотру.

Самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, развернулся в районе Лиды и направился в Национальный аэропорт Минск. После совершил там посадку, сообщает «Белсат».

Пока нет информации, с чем связан такой маневр самолета.

Сообщают, что в сторону аэропорта едет спецтехника. По неофициальной информации, поступали сведения о бомбе на борту.

В данный момент идет эвакуация пассажиров.

В Национальном аэропорту сейчас работают саперы, проводятся все необходимые меры. Пассажиры проходят повторный досмотр.

Onliner сообщает, что пилоты подали сообщение о минировании.

К месту посадки самолета стянули новые силы МЧС в составе шести пожарных машин и нескольких микроавтобусов ЦОУ, из которых один — с квадроциклом. Также к самолету направилась одна машина скорой помощи.

Сообщение о минировании не подтвердилось, уточнили в аэропорту.

«Если взглянуть на траекторию маршрута самолета, можно увидеть, что до аэропорта Вильнюса лететь гораздо ближе. Версия об аварийном сигнале не выдерживает никакой критики, официальная версия посадки самолета - сомнительна», — отмечают независимые телеграм-каналы.

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