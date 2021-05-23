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В Минском аэропорту задержан журналист Роман Протасевич

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  • 23.05.2021, 14:46
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В Минском аэропорту задержан журналист Роман Протасевич

Он летел на самолете Ryanair, который был вынужден изменить маршрут из-за информации о «бомбе» на борту.

В Национальном аэропорту Минска приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Самолет внезапно подал сигнал бедствия и поменял курс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о «минировании». После проверки самолета, всех пассажиров отправили на повторный досмотр.

Этим рейсом из Греции в Вильнюс летел главный редактор телеграм-канала «Беларусь головного мозга», журналист Роман Протасевич. Перед вылетом он сообщил, что заметил к себе в аэропорту Афин повышенное внимание во стороны подозрительных лиц, предположил слежку.

«Роман сообщил, что в аэропорту Афин заметил нездоровый интерес со стороны русскоязычного мужчины средних лет, подтянутого, с лысиной. В одной майке, тканевых светлых штанах и с кожаным чемоданчиком. Мужчина пытался снять на камеру документы Романа, затем развернулся и ушел, хотя был следующим в очереди на проверку документов», – сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Только что стало известно, что при повторной проверке документов он был задержан.

В Беларуси Роману Протасевичу может угрожать смертная казнь.

ГУБОПиК подтвердил задержание Романа Протасевича.

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