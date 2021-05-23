Чтобы посадить самолет Ryanair в Минске, Лукашенко направил против него боевую авиацию 55 23.05.2021, 15:21

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Диктатор поставил под угрозу жизни пассажиров и экипажа гражданского борта в небе над Беларусью.

Сегодня самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, был развернут в районе Лиды и направлен в Национальный аэропорт Минск.

Поводом послужила информация о якобы «бомбе на борту». В Национальном аэропорту Минск пассажиров самолета подвергли досмотру, в результате чего был арестован редактор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич.

Чтобы самолет был посажен в Минске, в воздух подняли истребитель МИГ-29. Команду принять лайнер в белорусской столице дал лично Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

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