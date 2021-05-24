Евросоюз принял решение запретить полеты авиакомпаний Беларуси 39 24.05.2021, 23:02

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фото: global look press

Авиаперевозчиков ЕС также призвали отказаться от полетов над территорией Беларуси.

Саммит глав государств Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве этой страны.

Об этом говорится в принятом в понедельник вечером итоговом заявлении саммита ЕС по Беларуси. Это решение пока не вступает в силу, оно еще должно быть еще согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

«Саммит призывает европейских перевозчиков отказаться от перелетов над территорией Беларуси. Саммит поручает Совету ЕС принять необходимые меры для запрета белорусским перевозчикам полетов в воздушном пространстве Евросоюза и закрыть доступ в аэропорты [государств] ЕС для рейсов, которые осуществляются такими авиакомпаниями», - говорится в заявлении.

Саммит ЕС также призвал Международную организацию гражданской авиации провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Беларуси.

Кроме этого, саммит ЕС постановил ускорить введение санкций против физических лиц и компаний Беларуси в ответ на инцидент с самолетом Ryanair.

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