Ученые совершили сенсационное открытие в усыпальнице Радзивиллов в Несвиже 1 25.05.2021, 10:35

9,164

Это меняет представления о жизни людей в ВКЛ.

Только в усыпальнице французских королей в Сен-Дени под Парижем и усыпальницы Габсбургов в Вене гробов больше, чем в крипте Радзивиллов в Несвиже. А в 2019 году в несвижском склепе сделали очередное открытие, сообщает «Белсат».

В подвалах иезуитского костела Божьего Тела в Несвиже располагается усыпальница династии Радзивиллов. Основал ее Николай Криштоф Радзивилл Сиротка. Его же первого там и похоронили в 1616 году. Сперва в подвалах костела хоронили не только Радзивиллов, но и местных иезуитов и фундатаров храма. И только после масштабной реставрации и перестройки костела в середине XVIII веке склеп стал исключительно семьи Радзивиллов. Андрей Скарульский – единственный «посторонний» человек, чей гроб и сегодня находится в родовой усыпальнице. Он был доверенным лицом Радзивилла Сиротки и одним из фундатаров костела Божьего Тела.

Со временем крипта превратилась в третью по размерам родовую усыпальницу в Европе. Причем больше нее только усыпальницы самодержцев Австрии к Франции!

В 2019 году во время реставрационных работ в костеле под алтарной частью открыли три погребальные ямы, где нашли около сотни скелетов. Открытие этих останков жителей Великого Княжества Литовского – настоящая сенсация! Исследованием костей занялись Институт истории Академии наук Беларуси и Научно-исследовательский институт и Музей антропологии Московского государственного университета.

Кандидат исторических наук Анастасия Скепьян входила в команду исследователей. Она рассказала нам, что поведали кости скелетов о жизни и смерти жителей ВКЛ.

Кем были люди, похороненные под алтарной частью костела в Несвиже? Чем они занимались при жизни и как умерли? Насколько здоровыми были наши предки? Что сделали с останками по завершению исследований? Нашли ли в захоронениях какие-то предметы? Почему некоторые гробы Радзивиллов имеют странную форму? Какие мифы и предания связаны с усыпальницей Радзивиллов? Какие отличительные слова эпохи ВКЛ нравятся Анастасии Скепьян?

Ответы на эти вопросы смотрите в видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».