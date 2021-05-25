Ученые совершили сенсационное открытие в усыпальнице Радзивиллов в Несвиже

Ученые совершили сенсационное открытие в усыпальнице Радзивиллов в Несвиже1
- 25.05.2021, 10:35
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Это меняет представления о жизни людей в ВКЛ.
Только в усыпальнице французских королей в Сен-Дени под Парижем и усыпальницы Габсбургов в Вене гробов больше, чем в крипте Радзивиллов в Несвиже. А в 2019 году в несвижском склепе сделали очередное открытие, сообщает «Белсат».
В подвалах иезуитского костела Божьего Тела в Несвиже располагается усыпальница династии Радзивиллов. Основал ее Николай Криштоф Радзивилл Сиротка. Его же первого там и похоронили в 1616 году. Сперва в подвалах костела хоронили не только Радзивиллов, но и местных иезуитов и фундатаров храма. И только после масштабной реставрации и перестройки костела в середине XVIII веке склеп стал исключительно семьи Радзивиллов. Андрей Скарульский – единственный «посторонний» человек, чей гроб и сегодня находится в родовой усыпальнице. Он был доверенным лицом Радзивилла Сиротки и одним из фундатаров костела Божьего Тела.
Со временем крипта превратилась в третью по размерам родовую усыпальницу в Европе. Причем больше нее только усыпальницы самодержцев Австрии к Франции!
В 2019 году во время реставрационных работ в костеле под алтарной частью открыли три погребальные ямы, где нашли около сотни скелетов. Открытие этих останков жителей Великого Княжества Литовского – настоящая сенсация! Исследованием костей занялись Институт истории Академии наук Беларуси и Научно-исследовательский институт и Музей антропологии Московского государственного университета.
Кандидат исторических наук Анастасия Скепьян входила в команду исследователей. Она рассказала нам, что поведали кости скелетов о жизни и смерти жителей ВКЛ.
Кем были люди, похороненные под алтарной частью костела в Несвиже? Чем они занимались при жизни и как умерли? Насколько здоровыми были наши предки? Что сделали с останками по завершению исследований? Нашли ли в захоронениях какие-то предметы? Почему некоторые гробы Радзивиллов имеют странную форму? Какие мифы и предания связаны с усыпальницей Радзивиллов? Какие отличительные слова эпохи ВКЛ нравятся Анастасии Скепьян?
Ответы на эти вопросы смотрите в видео.