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Евгения Афнагеля, Павла Северинца, Андрея Войнича приговорили к семи годам колонии усиленного режима

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  • 25.05.2021, 11:44
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Евгения Афнагеля, Павла Северинца, Андрея Войнича приговорили к семи годам колонии усиленного режима
Фото: «Радыё Свабода»

Осужденные скандировали в зале суда «Верым! Можам! Пераможам!».

В Могилевском областном суде закончилось незаконное судилище над активистами гражданской кампании «Европейская Беларусь», одним из лидеров оппозиции Павлом Северинцем и активисткой Ириной Счастной.

«Процесс» был закрытым, но в последний момент в зал суда допустили родственников.

На «процессе» председательствовала судья Ирина Ланчева.

Она приговорила политзаключенных к большим срокам в колониях:

- Сопредседателю оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Павлу Северинцу присудили 7 лет колонии усиленного режима;

- Координатору кампании «Европейская Беларусь» Евгению Афнагелю 7 лет колонии усиленного режима;

- Активисту кампании «Европейская Беларусь» Андрею Войничу 7 лет колонии усиленного режима;

- Активисту кампании «Европейская Беларусь» Максиму Винярскому 5 лет колонии усиленного режима;

- Активисту кампании «Европейская Беларусь» Павлу Юхневичу 5 лет колонии усиленного режима;

- Активисту кампании «Европейская Беларусь», блогеру YouTube-канала «Серый кот» Дмитрию Козлову 5 лет колонии усиленного режима;

- Активистке и редактору телеграмм-каналов (среди них «моя страна Беларусь») Ирине Счастной 4 года колонии общего режима.

Лидеры белорусской революции скандировали в зале суда: «Верым! Можам! Пераможам!».

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