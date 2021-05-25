В Варшаве белорусские активистки объявили голодовку с призывом ввести экономические санкции против режима Лукашенко

В Варшаве белорусские активистки объявили голодовку с призывом ввести экономические санкции против режима Лукашенко2
- 25.05.2021, 14:41
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Жесткие меры помогут спасти жизни политзаключенных.
Активистки «Беларускага моладзевага хабу» Станислава Глинник и Божена Шамович заявили, что с 26 мая начинают бессрочную голодовку под зданием Еврокомиссии в Варшаве.
Они требуют признать режим Лукашенко террористическим, а также ввести жесткие экономические санкции.
«Спасите нашу страну!» — обратились к европейским политикам активистки.