Три четверти россиян признались в полном отсутствии сбережений 7 25.05.2021, 15:05

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Уровень жизни в России отброшен к отметкам 10-летней давности.

Подавляющее большинство российских граждан не имеет сбережений «на черный день», показало исследование, проведенное СК «Росгосстрах жизнь», пишет finanz.ru.

В ходе опроса, в котором участвовали 1,5 тысячи респондентов из всех федеральных округов РФ, лишь 25% сообщили, что у них есть накопления.

Из тех, кто имеет сбережения, каждый второй (46%) откладывает деньги без конкретной цели, «на всякий случай».

Пандемия и новое крушение реальных располагаемых доходов, отбросившее уровень жизни в России к отметкам 10-летней давности, вынудили россиян затянуть пояса и усилить контроль за расходами.

Если в прошлом году каждый второй вел семейный бюджет, то в этом таких стало уже три четверти. Каждый пятый (21%) начал учитывать свои доходы и расходы с 2020 года, а 7% - совсем недавно, с 2021 года, показал опрос.

По данным ЦБ РФ, на 1 апреля граждане держали в банках сбережения на 32,138 триллиона российских рублей. Из этой суммы 79%, или 25,285 трлн, лежало на рублевых счетах и депозитах, а еще 90,5 млрд долларов - на валютных.

Еще 13,9 триллиона российских рублей граждане накопили в наличной форме, следует из данных Росстата. Причем, в отличие от банковских вкладов, объем «кэша» на руках за последний год резко вырос - на 31%, или 3,3 триллиона российских рублей.

В целом сбережения россиян за первый квартал 2021 года сократились на 604 млрд росс. рублей, или со средней скоростью 6,7 млрд росс. рублей в день, в то время как долги населения перед банками подскочили на 1,218 трлн росс. рублей.

При том что средний доход Росстат оценивает примерно в 33 тысячи российских рублей, а среднюю зарплату - выше 50 тысяч, в реальности подавляющее большинство населения России таких денег не видят.

Лишь 6,4% россиян имеют доход от 75 тысяч российских рублей в месяц, тогда как 80,1% зарабатывают меньше 45 тысяч. Больше половины - 53,7% - живут на сумму меньше 27 тысяч российских рублей в месяц, то есть 12 долларов в день.

Каждый третий - 34,5% - имеет доход до 19 тысяч российских рублей, то есть вынужден жить на 633 российских рубля, или 8,4 доллара в день.

Каждый пятый - 20,4% - получает до 14 тысяч российских рублей, или 6,2 доллара в день, а у 9,7% населения доходы не превышают 10 тысяч российских рублей в месяц.

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