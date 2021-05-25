«Белавиа» уволит 50% своих работников 10 25.05.2021, 16:23

17,806

фото: tut.by

Время бастовать?

Ряд белорусских Telegram-каналов опубликовал документ с подписью главы «Белавиа» Игоря Чергинца. В документе говорится, что из-за сокращения объема работы гендиректор просит предоставить списки людей, которых можно уволить. Согласно документу, это около 50% персонала авиакомпании.

Отметим, что ЕС призвал авиакомпании избегать воздушное пространство Беларуси, а также запретить рейсам «Белавиа» садиться в европейских аэропортах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».