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«Белавиа» уволит 50% своих работников

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  • 25.05.2021, 16:23
  • 17,806
«Белавиа» уволит 50% своих работников
фото: tut.by

Время бастовать?

Ряд белорусских Telegram-каналов опубликовал документ с подписью главы «Белавиа» Игоря Чергинца. В документе говорится, что из-за сокращения объема работы гендиректор просит предоставить списки людей, которых можно уволить. Согласно документу, это около 50% персонала авиакомпании.

Отметим, что ЕС призвал авиакомпании избегать воздушное пространство Беларуси, а также запретить рейсам «Белавиа» садиться в европейских аэропортах.

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