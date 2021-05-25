«Белавиа» уволит 50% своих работников

«Белавиа» уволит 50% своих работников10
- 25.05.2021, 16:23
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Время бастовать?
Ряд белорусских Telegram-каналов опубликовал документ с подписью главы «Белавиа» Игоря Чергинца. В документе говорится, что из-за сокращения объема работы гендиректор просит предоставить списки людей, которых можно уволить. Согласно документу, это около 50% персонала авиакомпании.
Отметим, что ЕС призвал авиакомпании избегать воздушное пространство Беларуси, а также запретить рейсам «Белавиа» садиться в европейских аэропортах.