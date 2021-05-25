Саммит ЕС решил расширить экономические санкции против режима Лукашенко

Саммит ЕС решил расширить экономические санкции против режима Лукашенко15
- 25.05.2021, 17:47
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Будет пополнен черный список предприятий и физических лиц.
Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против режима Лукашенко и включить в черный список новых лиц и организации, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
ЕС считает, что при посадке самолета в Минске были нарушены международные правила.
Напомним, вчера главы государств Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве этой страны.
Саммит ЕС также призвал Международную организацию гражданской авиации провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Беларуси.
Кроме этого, саммит ЕС постановил ускорить введение санкций против физических лиц и компаний Беларуси в ответ на инцидент с самолетом Ryanair.