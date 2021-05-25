закрыть
25 мая 2021, вторник, 20:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Белавиа» подтвердила, что будет увольнять персонал

25
  • 25.05.2021, 18:08
  • 18,432
«Белавиа» подтвердила, что будет увольнять персонал

В авиакомпании сейчас работает около 2000 человек.

Авиакомпания «Белавиа» подтвердила «Еврорадио», что «по не зависящим от компании обстоятельствам» ее ждут «сокращение расходов», «объявление простоя» и «оптимизация численности персонала».

За несколько часов до этого была опубликована копия приказа гендиректора «Белавиа» о сокращении штата «в условиях резкого сокращения выполняемых работ». Там писали, что в авиакомпании сейчас работает около 2000 человек и что персонал могут сократить на 50%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец