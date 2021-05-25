«Белавиа» подтвердила, что будет увольнять персонал 25 25.05.2021, 18:08

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В авиакомпании сейчас работает около 2000 человек.

Авиакомпания «Белавиа» подтвердила «Еврорадио», что «по не зависящим от компании обстоятельствам» ее ждут «сокращение расходов», «объявление простоя» и «оптимизация численности персонала».

За несколько часов до этого была опубликована копия приказа гендиректора «Белавиа» о сокращении штата «в условиях резкого сокращения выполняемых работ». Там писали, что в авиакомпании сейчас работает около 2000 человек и что персонал могут сократить на 50%.

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